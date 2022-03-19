Сердар Бердимухаммедов переймає на посаду нового президента Туркменістану

Москва, 19 березня президент Туркменістану Сердар Бердимхаммедов, син колишнього президента Гурбангулі Бердимхаммедова, узяв на себе керівництво середньоазіатської нації цієї суботи на урочистій церемонії в Ашхабаді, повідомляють місцеві ЗМІ. «Сьогодні в столиці Туркменістану, в палаці Ружиет (Духовність) відбулася урочиста церемонія розслідування нового президента нашої країни», - повідомили в місцевому агентстві TDKH. У свою чергу, на сайті туркменпорталу зазначено, що на заході були присутні члени Уряду, Ради Безпеки країни та представники дипломатичного корпусу, серед інших гостей. Новий лідер середньоазіатської республіки був присягнутий однією рукою в Конституції, обіцяючи «строго слідувати» її пунктам і іншим законам країни. Центральна виборча комісія (ЦВК) Туркменістану минулого вівторка повідомила, що віце-прем'єр Туркменістану Сердар Бердимухаммедов, кандидат від правлячої Демократичної партії, був «визнаний обраним президентом» колишньої радянської республіки. Бердимухаммедов, 40 років, здобув 72,97 відсотка голосів на позачергових президентських виборах, що відбулися минулої суботи. На другому місці опинився проректор Державного університету фізичної культури і спорту Туркменістану Джидир Нуннаєв, з 11.09 відсотка голосів, а на третьому місці заступник глави області Марії, Агаян Бекмірадов, з 7,22 відсотка. дев'ять кандидатів балотувалися на посаду президента. Президентські вибори мали відбутися в 2024 році, але місяць тому батько Сердара Бердимухаммедова, обраний в 2017 році на сім років, оголосив про проведення дострокових виборів в Туркменістані, які виправдав своїм бажанням «зробити дорогу молодим людям». мос/амг