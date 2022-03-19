Саккарі порушує мрію про двійник Бадоси в Індійському Уеллс

Девід Віллафранка Індійський Уеллс (США), 18 березня ідилія Паули Бадоса з Індіаном Уеллс закінчилася цієї п'ятниці. Грек Марія Саккарі перемогла правлячого чемпіона в півфіналі і тим самим порушила мрію іспанської тенісистки, яка прагнула до історичного дубля на каліфорнійському турнірі з пустелі. У дуже складну ніч для Badosa і в якій йому зовсім не комфортно було на трасі, Саккарі, шостий в рейтингу WTA, виграв 6-2, 4-6 і 6-1 за одну годину 48 хвилин. Таким чином, Мартіна Навратілова продовжить поки що єдиною, хто двічі поспіль виграє в Індійських Уеллсах (1990 та 1991). Саккарі зіткнеться з польською Iga Swiatek, четвертою у світовому рейтингу і яка сьогодні обіграла румунську Сімону Халеп 7-6 (6) та 6-4 за одну годину та 49 хвилин Badosa, сьомий у турнірній таблиці WTA, пройшов котушку до сьогоднішнього дня, показуючи величезну силу своєю послугою та грою знизу. Але ці дві зброї провалили його напередодні фіналу, оскільки Бадоса заплутався з 7 подвійними розломами, виграв лише 56% його очок при першій подачі і постраждав від дуже потужного та агресивного правого крила грека. Більш солідний у більшості матчу Саккарі також був першою тенісисткою на турнірі, яка відповідала фізичному розгортанню та наполегливості Бадози, дві її ознаки. З цією поразкою Badosa іспанські варіанти тенісу в цьому Masters 1000 тепер проходять через чоловічу нічию, де Рафа Надал та Карлос Алькараз зіткнуться один з одним за місце у фіналі неділі в суботу. ДОМІНУЄ САККАРІ Матч почався з турбулентності: Саккарі втратила свою подачу після щасливого удару у фільмі Бадоса, тоді як іспанець також поступився «перервою» з порожньою грою від грецької до решти (1-1). Саккарі незабаром одужав зі своїм дуже небезпечним правом, але Бадоса все ще було дуже холодно. На відміну від інших матчів, де від початку до кінця це була скеля, Badosa мав багато проблем з отриманням своєї першої подачі, скоїв 3 подвійних несправностей у своїх перших двох поворотах на подачу і поставив нову «перерву» у тривожному початку (3-1). Badosa мав 15-40 повернутися до матчу, але Саккарі з великою рішучістю та рішучістю вирішив цю проблему продовжувати лідирувати (4-1). Бадоза шукав відчуттів, але його врівноваженість на службі не з'являлася. З іншого боку, Саккарі дуже прив'язався до поєдинку, піднімаючи кулак з кожним виграним очком, і вона збирала казкові останки з правами та невдачами до лінії, яка збивала з пантелику Бадуза. Саккарі домінував у матчі з фантастичною силою з задньої частини корту і перемістив Бадосу, яка все спробувала і подивилася на свою команду руками в баночці, шукаючи рішення. Він не знайшов їх у першому наборі, який Саккарі взяв з новим «перервою» і дивовижним авторитетом (6-2 за 35 хвилин). ЗЛЕТИ І ПАДІННЯ ДО КІНЦЯ Badosa не втратив сет на всьому турнірі, тому реакція полягала в тому, щоб повернути свою надійність у подачі, чого він досяг на старті другого сету (1-1). З цією іскрою, Badosa, здавалося, прокинувся, хто почав стріляти сильніше, хто тепер грав Саккарі за найдовші мітинги і хто знову зайнявся в поєдинку з гнівом, порушуючи подачу з порожньою грою (1-2). Матч пробіг між підйомами і падіннями. Бадоса знову втратив службу, правою рукою від Саккарі, що було справжньою мукою і ще однією подвійною виною, яка змусила його відчайдушно, але потім йому вдалося ще одну «перерву» продовжувати вперед (2-3). Він нарешті закріпив цю перерву в кращому випадку до тих пір (2-4) і, компенсуючи стражданнями та скрегіт зубами за його відсутність успіху, Бадоза поставив себе на межі прийняття другого набору проти все більш невдалого Саккарі (3-5). Парадоксально, але саме його слуга і його право, дуже переривчасте до цього часу, що світило, щоб дати йому другий набір 4-6 через 42 хвилини. Саккарі, здавалося, зворушений, але відновився з величезним криком після перемоги подачі в першій грі фінального набору. Потім зустріч зворушилася тонкими змінами настрою. Дві непримусові помилки Badosa змусили його втратити подачу і дали крила Саккарі (2-0), але іспанець з великою паралельною правом також зламав службу грецькому і взяв повітря (2-1). Однак крах праворуч від Саккарі знову дав йому нову перерву (3-1), в якій в підсумку виявилося ключовою грою матчу. Після багатьох гойдалок Саккарі сховався в солідності своєї подачі і, нарешті, закінчив мрію Бадоса в Індійському Уеллсі. НАЧАЛЬНИК dvp/ics (фото)