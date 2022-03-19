Росіяни та українці відвідують і підтримують співвітчизників на кордоні Тіхуани

Тіхуана (Мексика), 18 березня Група росіян та українців, які проживають у США, відвідала мексиканське прикордонне місто Тіхуана цієї п'ятниці, щоб підтримати десятки співвітчизників, які нещодавно прибули до цього міста, щоб шукати притулку від війни, яку підтримують їхні країни з 24 лютого. Група з приблизно 20 людей, переважно молодих людей, приєднаних до християнської конгрегації Добрий самарянин, вперше прибула до притулку Всесвітньої місії Agape, з яким більше 15 років вони працювали разом у гуманітарній роботі. Потім вони переїхали до прикордонного порту Сан-Ісідро, де більше 30 людей, переважно росіян, створили невеликий табір, де вони ночують з п'ятниці минулого тижня, чекаючи, щоб мати можливість в'їхати до Сполучених Штатів, щоб шукати притулку. Адрей Данчук, пастор Церкви Доброго Самарянина, розташованої в Сакраменто, штат Каліфорнія, поділився з біженцями, що: «Ми тут, щоб запропонувати їм моральну підтримку перед обличчям війни, яку ведуть наші країни, ми брати». Він також пошкодував, що вони не можуть в'їхати до США, щоб їх врахували як біженців. «Російські люди - хороші люди, проблема не в народі, ні в народі, це керівництво, яке здійснюється. Володимир Путін руйнує наші міста, наші міста», - сказав він. Пастор Данчук додав, що «дуже важко», що його народ «переживає це, одні люди ховаються, іншим не вистачає їсти, тобто те, що відбувається» в його українському народі, «війна страшна, але тільки Бог може все це змінити». Альберт Рівера, директор притулку Всесвітньої місії Agape, розташованого на захід від Тіхуани, поділився тим, що вони спільно шукають можливості для біженців отримати притулок, і щоб, перебуваючи в Тіхуані, вони мали гарантії безпеки та здоров'я. Однією з дій є те, що християнська громада встановить свої домашні установи, щоб вони могли надсилати імміграційні зустрічі до суду, вимога, яку просять їх влада США, і де вони також можуть їх отримати, коли зможуть увійти. МІСЦЕ ДЛЯ ПРОЖИВАННЯ «Ми також бачимо можливість того, що у них є де залишитися і ведуть переговори з владою США, щоб встановити час, коли вони (мігранти) можуть увійти і шукати притулку», - сказав він. У четвер директор з догляду за мігрантами Тіхуани Енріке Лусеро Васкес відвідав табір, щоб дозволити біженцям зрозуміти, що вони там не можуть бути, і запросив їх піти в притулки або повернутися до готелів. Чиновник висловив стурбованість тим, що влада США може закрити пішохідний перехід через проблеми внутрішньої безпеки, оскільки вони знаходяться прямо в тому місці, де щодня перетинають сотні людей для роботи, бізнесу та шкільної діяльності. «Важливо, щоб вони ходили в притулки або поверталися в готель, тому що зараз немає процесів надання притулку для росіян чи інших національностей; під назвою 42 ці процеси не надходять, тому їм також пропонується найняти сертифікованого адвоката, який може представити свої справи», - сказав він. Він додав, що «всі вітаються до Тіхуани», однак він сказав, що важливо, щоб вони знали, що вони не можуть бути там для власної безпеки та гігієни. «Ми знаємо, що в групах вони почуваються в безпеці, але всі вони можуть разом ходити в гуртожитки», - пояснив він. За даними уряду Мексики, з 24 лютого, коли почалося вторгнення в Україну, приблизно 310 осіб прибули до прикордонного міста Тіхуана з Росії, України та Білорусі, більшість з них по повітрю і суші з міст Канкун і Мехіко. Дані Управління митної та прикордонної охорони (CBP) повідомили, що в період з жовтня 2021 року по січень цього року, що відповідає 2022 фінансовому році, близько 6400 росіян і 1000 українців перетнули кордон, що становить зростання на 64 відсотки для росіян і 68 відсотків для українців, порівняно з попереднім фіскальним періодом.