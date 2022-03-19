Росія стверджує, що вона відкрита для Заходу, але зміцнить зв'язки з Китаєм

Москва, 19 березня Росія залишається відкритою для співпраці із Заходом, але не буде проявляти ініціативу і продовжить зміцнювати свої зв'язки з Китаєм, заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров в суботу. «Ми залишаємося відкритими для співпраці з будь-якою країною, в тому числі Західними державами, хоча в нинішніх умовах, коли Захід поводився саме так (натякаючи на санкції проти Москви), ми не збираємося проявляти жодної ініціативи», - заявив міністр на молодіжному форумі «Лідери Росії». Лавров, цитований агентством «Інтерфакс», додав, що сьогодні «багато країн починають чесати голову і думають, як повільно відійти від долара» в міжнародних угодах, адже те, що сталося з однією сьогодні, завтра може трапитися з кимось іншим, сказав міністр. Міністр закордонних справ Росії звинуватив Вашингтон у дорученні своїм послам у кожній країні тиснути на припинення співпраці з Росією. «І це нормально, коли ви виконуєте таку роботу в невеликих країнах, але коли вони повертають ці ультиматуми і вимоги до Китаю, Індії, Єгипту, Туреччини, це, мабуть, втрата почуття реальності з боку наших американських колег». Лавров запевнив, що Росія і Китай продовжать посилювати співпрацю «двох великих держав». «В умовах, коли Захід грубо атакує основи міжнародної системи, як дві великі держави, ми повинні думати про наступні кроки», - сказав він. «Я думаю, звичайно, що співпраця (російсько-китайська) буде консолідована», - додав він. мос/пі