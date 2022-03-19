Інші жертви Путіна: «Росія ставиться до своїх солдатів, як шматочки м'яса, даючи їм гнити»

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB The body of a soldier, without insignia, who the Ukrainian military claim is a Russian army serviceman killed in fighting, lies on a road outside the city of Kharkiv, Ukraine February 24, 2022. REUTERS/Maksim Levin

«Росія ставиться до власних солдатів, як шматочки м'яса, залишаючи їх гнити», - йдеться у відео для американської мережі CBS солдат на прізвисько «привид». За ним десяток тіл російських бійців завалено в рефрижераторну вантажівку.

Журналіст престижного сигналу Кріс Лівесай жорсткий і чесний: «У війні з дезінформацією Володимира Путіна жертвами стають його власні солдати».

Це те, що в своїй абсолютно змащеній пропагандистській машині Москва не говорить про вторгнення і приховує український опір. У цій брехні він також приховує тривожне число жертв всередині своїх військ, більшість з них молоді призовники.

У Міністерстві закордонних справ України за станом на цю суботу на території, що вторглися, загинули майже 14 400 російських особових осіб. Росія не надає інформації, тому порівнювати дані дуже складно.

Крім того, за українськими подробицями, після вторгнення війська Путіна також втратили 95 літаків, 115 вертольотів, 1470 бронемашин, 213 артилерійських знарядь та іншу техніку ЗС РФ.

Американськіспецслужби підрахували, що за три тижні, що минули після вторгнення в Україну, загинуло понад 7 000 російських солдатів , що перевищує кількість американських військовослужбовців, які втратили життя під час війни в Іраку та Афганістані, згідно з The New York Times.

Жертвиматимуть негативні наслідки для ефективності російських військ, включаючи боротьбу з танками, повідомили американські чиновники The New York Times.

Чиновники Пентагону повідомили газеті, що, коли 10% членів військової частини гинуть або отримують поранення, цей підрозділ вже не в змозі здійснювати бойові дії.

Кілька днів тому Infobae розповів, як солдатські матері можуть стати одним з найгірших кошмарів Путіна.

Офіційна версія - підтримана російським урядом і посилення медіамережі, яка підтримує все більш знецінене слово Кремля - говорить, що в тому, що Росія назвала «спецоперацією» в Україні беруть участь тільки професіонали. Однак сім'ї призовників, тих, хто виконує обов'язкову військову службу або беруть участь в практиках в деяких силових структурах, не говорять того ж і при відсутності інформації від влади про долю своїх хлопців, побоюються за них. Длябатьків цих недосвідчених 18- або 20-річних хлопчиків, які ледве мають в кращому випадку пару місяців навчання, не існує «спецоперації», а війни, до якої російська влада таємно забрала своїх дітей ; війна, до якої вони не готові і в якій знаходяться використовували - вони кричать в розпал свого відчаю - як «гарматний корм».

Під час брифінгу Пентагону США кілька днів тому було висловлено припущення, що значна кількість росіян, які воюють в Україні, є призовниками, і це може пояснити їх недосвідченість і незнання про те, що вони повинні робити.

Російські закони забороняють призовникам брати участь у бойових діях. За словами адвоката Олександра Латиніна, згідно із законом, якщо призовник добровільно хоче піти на війну за контрактом, він може це зробити, але він повинен мати принаймні три місяці навчання або один місяць, залежно від рівня освіти. Однак на практиці солдатів примушували примусовими методами підписувати контракти, кажуть їхні родичі.

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