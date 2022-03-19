Папа Римський Франциск відвідав українських дітей, які втекли з російського вторгнення і одужали в лікарні в Римі

Pope Francis visits Bambino Gesu Pediatric Hospital to thank for caring for Ukrainian children, who fled the Russian invasion of Ukraine, in Rome, Italy, March 19, 2022. Since the beginning of the conflict, the hospital has taken care of about 50 Ukrainian children. Vatican Media/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Усуботу Папа Франциск відвідав дітей, які прибули до Італії з України, рятуючись від вторгнення в Росію останніми днями і госпіталізуютьсяв дитячу лікарню Бамбіно-Гезу, керовану Ватиканом.

Близько 16:00 Френсіс зненацька відвідав завод, де знаходяться госпіталізовані діти, які прибули з України, багато з них хворі на рак, а також деякі діти, які отримали поранення в результаті російських бомбардувань.

З початку конфлікту лікарня піклувалася про 50 українських дітей (Ватиканські Медіа/Reuters)

За інформацією Ватикану, в даний час між штаб-квартирою в Римі та штаб-квартирою лікарні в місті Палідоро, на околиці столиці, в той час як тим, хто прибув з початку війни, близько 50.

«Папа зупинився в залах і відвідав усіх присутніх дітей, перш ніж повернутися до Ватикану», - повідомив Святий Престол.

Фотографії, надіслані прес-офісом Ватикану, показують Понтифіку у супроводі президента Бамбіно Гезу Маріелли Енох, яка пестить дівчину на ім'я Лідія у віці близько 8 років з перев'язаною головою (Vatican Media/Reuters)

Франциск згадав про те, що українські діти потрапили до так званої «лікарні тата» під час сьогоднішньої аудиторії з організаторами та дітьми Антонійського хору і попросив молитися за них.

«Давайте молимося за них... дітей «Бамбіно Гесу», поранених війною», - сказав понтифік рано в суботу, коли він звернувся до дитячого хору. «Це важкий час. Ми, тут, у Римі, допоможемо їм вдосконалюватися», - сказав він.

Папа познайомився з українськими дітьми, яких зараз приймають до дитячої лікарні Бамбіно Гезу в Римі (Vatican Media/Reuters)

Цього тижня понтифік також надіслав повідомлення, подякувавши йому «за службу, милосердя, любов до поранених українських дітей».

Серед тих, хто зізнався, є чотири дівчата, які прибули з волонтерським об'єднанням і які зазнали серйозних військових травм. Двоєз них перенесли ампутацію верхніх кінцівок, а дві інші дівчата мають досить важку черепно-лицьову травму. Про це повідомили у ЗМІ Ватикану професор Маріо Зама, начальник пластичної та щелепно-лицевої хірургії в лікарні.

Усміхнений 85-річний Франциско простягнув руку дітям, коли він пройшов по палатах лікарні Бамбіно Гезу (Vatican Media/Reuters)

Структура, яку всі знають як «лікарню Папи Римського», запропонувала взяти в українських дітей з різними патологіями, рятуючись від жаху конфлікту. Цей дитячий центр накопичує досвід лікування онкохворих дітей з України, де висока захворюваність значною мірою пов'язана з Чорнобильською трагедією.

«Це дипломатія милосердя. Ми завжди вітали дітей із зон бойових дій», - заявила президент Бамбіно Гезу Маріелла Енок у заявах італійських ЗМІ.

Нацей час майже 3,2 мільйона людей перетнули кордони, щоб втекти з України, згідно з останніми даними ООН.

Зінформацією від EFE

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