Папа Римський Франциск відвідав українських дітей, які втекли з російського вторгнення і одужали в лікарні в Римі

Усуботу Папа Франциск відвідав дітей, які прибули до Італії з України, рятуючись від вторгнення в Росію останніми днями і госпіталізуютьсяв дитячу лікарню Бамбіно-Гезу, керовану Ватиканом.
Близько 16:00 Френсіс зненацька відвідав завод, де знаходяться госпіталізовані діти, які прибули з України, багато з них хворі на рак, а також деякі діти, які отримали поранення в результаті російських бомбардувань.
За інформацією Ватикану, в даний час між штаб-квартирою в Римі та штаб-квартирою лікарні в місті Палідоро, на околиці столиці, в той час як тим, хто прибув з початку війни, близько 50.
«Папа зупинився в залах і відвідав усіх присутніх дітей, перш ніж повернутися до Ватикану», - повідомив Святий Престол.
Франциск згадав про те, що українські діти потрапили до так званої «лікарні тата» під час сьогоднішньої аудиторії з організаторами та дітьми Антонійського хору і попросив молитися за них.
«Давайте молимося за них... дітей «Бамбіно Гесу», поранених війною», - сказав понтифік рано в суботу, коли він звернувся до дитячого хору. «Це важкий час. Ми, тут, у Римі, допоможемо їм вдосконалюватися», - сказав він.
Цього тижня понтифік також надіслав повідомлення, подякувавши йому «за службу, милосердя, любов до поранених українських дітей».
Серед тих, хто зізнався, є чотири дівчата, які прибули з волонтерським об'єднанням і які зазнали серйозних військових травм. Двоєз них перенесли ампутацію верхніх кінцівок, а дві інші дівчата мають досить важку черепно-лицьову травму. Про це повідомили у ЗМІ Ватикану професор Маріо Зама, начальник пластичної та щелепно-лицевої хірургії в лікарні.
Структура, яку всі знають як «лікарню Папи Римського», запропонувала взяти в українських дітей з різними патологіями, рятуючись від жаху конфлікту. Цей дитячий центр накопичує досвід лікування онкохворих дітей з України, де висока захворюваність значною мірою пов'язана з Чорнобильською трагедією.
«Це дипломатія милосердя. Ми завжди вітали дітей із зон бойових дій», - заявила президент Бамбіно Гезу Маріелла Енок у заявах італійських ЗМІ.
Нацей час майже 3,2 мільйона людей перетнули кордони, щоб втекти з України, згідно з останніми даними ООН.
Зінформацією від EFE
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