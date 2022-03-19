Папа Франциск оприлюднить нову Конституцію Ватикану

Папа Франциск оприлюднив цієї суботи нову Конституцію, яка реорганізовує керівний орган Ватикану, впроваджуючи більшу фінансову прозорість та відкриваючи її жінкам та мирянам, виконуючи обіцянку, зроблену перед його виборами в 2013 році.

Нова Конституція, яка вступить в силу 5 червня, реформує частини римської курії (уряд Ватикану) і замінить «пастор ський бонус», оприлюднений в 1988 році Іоанном Павлом II.

Серед основних змін - можливість мирян та католицьких жінок очолити департаменти Ватикану, а також включення до Курії консультативної комісії з сексуального насильства.

Дикастерії (міністерства) Курії, які діяли з непрозорим фінансуванням і за закритими дверима протягом десятиліть, спочатку неохоче приймали більш централізоване управління, тепер закріплене в новій Magna Carta.

- Євангелізація -

Документ включає в себе багато реформ, вже реалізованих аргентинським папою, але він також містить деякі нові функції, такі як бажання розширити католицизм за межі його вірних 1,3 мільярда.

Нова 52-сторінковий Конституція «Praedicate Євангеліум» створює новий «дикастерій» для євангелізації, який очолить сам Франциск.

Ставши «головним євангелізатором», папа призводить до «тектонічного зрушення до більш пастирської та місіонерської церкви», сказав Twitter Девід Гібсон, директор Центру релігії та культури університету Фордхема.

По цих лініях папа запевняє, що будь-який хрещений християнин є місіонером.

«Ми не можемо не враховувати це в оновленні Курії, реформа якої повинна забезпечити участь мирян і жінок, в тому числі в ролі уряду та відповідальності», - сказав він.

«Папа Франциск вже дев'ять років працює над новою організаційною структурою для Ватикану. Це важливий аспект його спадщини», - заявив у Twitter Джошуа Макелві з Національного католицького репортера.

- Захист неповнолітніх -

Текст, який був опублікований до дев'ятої річниці Понтифікату Франциска, також включає в себе Ватиканську комісію з захисту неповнолітніх - папський дорадчий орган - в дістерія, яка здійснює нагляд за канонічними розслідуваннями випадків сексуального насильства над духовенством.

За словами кардинала Шона О'Меллі, який очолює Комісію, це «значний крок вперед», який дасть інституційну вагу боротьбі проти напасті, яка спустошила Церкву по всьому світу.

Але Марі Коллінз, ірландська пережила канцелярські зловживання, яка була частиною комісії, перш ніж піти у відставку в 2017 році з приводу управління кризою Церкви, - це крок назад.

«Комісія офіційно втратила будь-яку подобу незалежності», - сказав він у Twitter.

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