Гра з котом розвиває його котяче «буття»

Sophie Ghaziri, who now lives outside Beirut, carries her cat at home in Byblos, Lebanon July 20, 2021. "Not until we sat down with ourselves, did we have time to process what we had gone through. That's when the panic attacks started, that's when I thought my heart was going to come out of my chest?. we moved as far away from Beirut as possible and it feels a lot safer here..I didn?t lose a family member and I didn?t lose anything, I just lost myself in this". 34-year old Journalist and producer, Sophie Ghaziri, said. Picture taken July 20, 2021. REUTERS/Emilie Madi

Граючи з нашим котом, змусить його рости і відчувати себе більше кота з кожним днем. Цеможе свідчити про те, що він буде розвиватися фізично, але його зростання через гру зробить його більш емоційно та інтелектуально.

Завдяки грі наш кіт зможе не тільки веселитися і розважатися, але й підвищить навички, які допоможуть йому відточити інстинкт мисливця, за допомогою розумової та емоційної стимуляції. Коротше кажучи, все це зробить його більш кішкою.

Коти - найважливіші мисливці , які вібрують і насолоджуються мистецтвом переслідування своєї здобичі, що важко, коли вони одомашнені, і тим більше, коли вони живуть у міських умовах.

Гра як копія або карикатура на реальність наближає кота до активності своєї дикої природи, виводячи на поверхню свої інстинкти сонні поколіннями одомашнення і в той же час дозволяючи їй тримати своє тіло і розум у формі.

Завдяки грі наш кіт не тільки зможе веселитися і розважитися, але і підвищить навички, які допоможуть йому відточити інстинкт мисливця (Reuters/Kai Pfaffenbach)

Коли простори невеликі, нам доведеться загострити свою винахідливість, щоб повторити хижу поведінку через гру.

Якщо ми будемо використовувати предмети та/або іграшки , прив'язані до мотузок, ми будемо імітувати рухи найпоширенішої здобичі маленьких котів: птахів або дрібних гризунів. Таким чином міське життя буде надана одному з основних методів полювання на котів, який полягає у переслідуванні своєї здобичі.

Спосіб його вказати - через гілку або палицю, на кінці якої ми зв'яжемо невелику мотузку або нитку не менше одного метра, до якої на протилежному кінці прикріплюємо невеликий надувний кульку (шматок тканини, який обгортає бавовняну або нейлонову поролону) або просту пробку.

Візьмемо палицю з одного кінця і звивистих рухами імітуємо рухи видобутку, перетягуючи її, щоб кішка переслідувала її. Важливимє те, що його можна загнати так, щоб послідовність полювання закінчилася щасливим і тріумфальним фіналом.

Іграшки, які набагато краще, щоб вони були саморобними, повинні привертати увагу кота, і саме тому вони мають звук (AFP)

Ще один спосіб гри - з кульками або паперовими кульками, особливо якщо вони підстрибують. Відскок надасть їм статус «живих», опираючись і намагаючись втекти. Такого ефекту може досягти сам кіт, дозволивши йому схопити кульку відповідного розміру. Кішка, коли побачить свій рулон, буде позиціонувати себе, щоб стебнути і атакувати її. Як тільки він стоїть на місці, він спробує зловити його між чотирма ногами, нігтями та ротом, роблячи вигляд, що полює на здобич, якій власне переслідування дало їй «життя».

Іграшки, які набагато краще, щоб вони були саморобними, повинні привертати увагу кота, і саме тому вони мають звук. J amás ми повинні грати з нашим котом з лазерними світловими ліхтариками:оскільки його цікавість змусить його переслідувати його, розгорнувши всю свою фізичну доблесть, щоб встигнути зловити її без успіху мати можливість полювати на здобич. Цезасмучує тварину і може мати серйозні наслідки для його майбутньої поведінки.

У більш молодих кішок, які найчастіше використовують свої кігті для лову іграшок, спостерігається більша грайлива тенденція . Дуже важливо, щоб під час гри з котами ми використовували предмети посередника і ніколи не наші руки чи ноги, щоб вигнати звичку розгортати на них кігті, запобігаючи подальшим пошкодженням.

*Професор Д-р Хуан Енріке Ромеро @drromerook є ветеринарним лікарем. Спеціаліст з університетської освіти. Магістр психоімуноневроендокринології. Колишній директор лікарні школи малих тварин (UNLPAM). Професор університету кількох аргентинських університетів. Міжнародний лектор.

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