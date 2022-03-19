Пачука стикається з Крузом Азул, щоб залишитися в лідерах

Міждвома командами, які прибувають з упевненістю, очікується бій і спірний матч завдяки тому, що їм вдалося перемогти своїх опонентів на попередню дату.

Пачукаперемогла Toluca FC 3-0 у своєму попередньому матчі і буде шукати ще один сприятливий результат вдома. В останніх 4 зіграних матчах він виграв у 3 матчах і зрівнявся в 1 матчі.

КрусАзул приїжджає з духом після того, як побив Пума ЮНАМ на 2 до 1. За останні кілька дат він виграв 1 виграш, 2 програші та 1 нічия.

Лос-Тусосі Ла-Макіна будуть виміряні завтра о 00:00 (за аргентинським часом). Матч за 11-й Мексики - Ліга MX - Clausura 2022 буде зіграний на стадіоні Ідальго.

Вісторії турніру останні 5 поєдинків сприяють візиту, який додає 3 перемоги, тоді як інші 2 матчі були нічиєю.

Місцепроведення лідирує з 22 очками та 7 перемогами, тоді як відвідувач досяг 17 одиниць і поставив п'яте місце на турнірі.

БрайанГонсалес Велес буде суддею, який здійснить правосуддя на засіданні.

ЧасПачука і Крус Азул, в залежності від країни

Аргентина: 00:00 годин

Колумбія, Мексика EST і Перу: 22:00 вечора

Мексика CST і Нікарагуа: 9:00

вечора Мексика MST і Мексика PST: 8:00 вечора

Венесуела: 23:00 вечора

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