Лідери опозиції обговорили тероризм з віце-прем'єром Ізраїлю Гедеоном Сааром

Під час візиту до Аргентини віце-прем'єр-міністр Ізраїлю і міністр юстиції Гедеон Саарвже провів кілька зустрічей з політичними лідерами у 30-ту річницю нападу на посольство Ізраїлю в Буенос-Айресі. Вчоранастала черга двох головних лідерів Хунтоса пор Камбіо : президента PROПатрісії Буллріхта глави Громадянської коаліції та національного депутатаМаксиміліано Ферраро.

На початку зустрічі лідери опозиції та делегація, яка подорожувала з Тель-Авіва, погодилися, що «важливість продовження роботи для того, щоб відповідальні за напад на ізраїльський дипломатичний штаб три десятиліття тому були притягнуті до відповідальності, і таким чином притягнули мир жертви, їхні сім'ї та ті, що вижили», - йдеться у повідомленні.

Боротьбаз тероризмом була однією з головних тем, які обговорювалися на зустрічі . Розмова була зосереджена на атаках, здійснених у Буенос-Айресі в 1992 та 1994 роках, в яких Хезболлу та Іран звинувачують у їхінтелектуальному авторстві, смерті прокурора Альберто Нісмана та Меморандумі про взаєморозуміння, підписаному з Ісламською Республікою Іран.

Крім того, вони обговорили безпеку на північному аргентинському кордоні та її значення «переважно в тих точках, де є діяльність, пов'язана з Хезболлою, і наголосили на центральній ролі, яку відіграє співпраця на міжнародних аренах у сприянні боротьбі з тероризмом».

Максиміліано Ферраро, президент Громадянської коаліції

«Світ потребує справедливості і миру. Про це я погодився з віце-прем'єр-міністром Ізраїлю @gidonsaar у глибокій розмові про події, що ознаменували нас, такі як напади на посольство Ізраїлю та АМІА, вбивство Нісмана та Меморандум з Іраном. Мивимагаємо відповідей!» , опублікувала Патрісія Буллріх у соціальних мережах.

«Ми говорили про 4 поранення, якими поділилися: теракти в посольстві та АМІА, меморандум з Іраном та вбивство Нісмана. Нас об'єднують болі, про які ми не забуваємо, але також пов'язує дружбу та співпрацю», - прокоментував Максиміліано Ферраро по черзі у своєму особистому акаунті в Twitter.

Ще одне питання, яке вони обговорювали, була війна між Україною та Росією. Сторони поділилися занепокоєнням ситуацією в українському громадянському суспільстві з часів російського вторгнення та наслідків війни.

У зустрічі взяли участь інші члени делегації, генеральний директор з Латинської Америки та Карибського басейну МЗС ІзраїлюДжонатан Пелд та посол Ізраїлю в АргентиніГаліт Ронен . В останні дні посланці антуражного уряду підтримували інтенсивний порядок денний заходів до 30-ї річниці нападу на дипломатичну місію, яка повідомляє Тель-Авіву.

Серед цих зобов'язань Гедеон Саар зустрівся з президентом Палати депутатів Серхіо Масою , який вказав йому на важливість збереження терористичної організації в червоному списку . На цій зустрічі були президенти правлячих та опозиційних блоків, такі як Герман Мартінес з Френте де Тодос, Алехандро «Топо» Родрігес з Федерального інтерблока, Каріна Банфі з УЦР та Хуан Мануель Лопес з Громадянської коаліції.

Офіційна делегація Держави Ізраїль також взяла участь у почесному прийомі, організованому президентом Аргентинської торгової палати Ізраїлю (CCAI) Маріо Монтото в рамках заходів 30-та річниця нападу на посольство.

Судова справа, яка прагне прояснити напад, підпадає під юрисдикцію Верховного Суду, оскільки це напад на закордонний дипломатичний штаб.

Гедеон Саар на зустрічі з лідерами опозиції

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