Нью-Йорк Red Bulls прийматиме SC екіпажу Колумба на тиждень 4

Післяперемоги попереднього дня виїзна команда хоче зберегти ентузіазм своїх прихильників. Місцевим потрібно знову скласти до трьох після їх поразки в останній грі.

NewYork Red Bulls не хоче шкодувати про чергове падіння: від 0 до 1 завершив свій матч проти «Міннесоти Юнайтед».

ColumbusCrew SC прибуває з сильним настроєм після побиття ФК Торонто 2-1. В останні кілька дат він виграв 1 перемогу і 1 нічию.

Нью-ЙоркРед Буллз і Колумб зустрінуться завтра о 15:08 (за аргентинським часом). Матч за 4 тиждень США - MLS 2022 буде зіграний на Red Bull Arena.

Усвоїх останніх 5 матчах на турнірі вони ніколи не тягнули. Головна команда виграла 2 перемоги, а відвідувач виграв 3 перемоги.

Арбітр, призначений на матч, - Джозеф Дікерсон.

Нью-ЙоркRed Bulls і Columbus Crew SC, залежно від країни

Аргентина: 15:08

Колумбія, Мексика EST і Перу: 1:08pm

Мексика CST і Нікарагуа: 12:08 вечора

Мексика MST і Мексика PST: 11:08 ранку

Венесуела: 2:08 вечора

Джерело записки і Зображення: DataFactory