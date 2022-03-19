Мільйонери досягають історичної смуги після перемоги над Калдасом

Команда на чолі з Альберто Гамеро отримує одну з найкращих смуг за останні роки. Нещодавно блюз виграв 1-0 проти одного разу Caldas de Manizales, в матчі зіграв за одинадцятий раунд місцевого турніру. Компроміс відбувся на стадіоні Ель-Кампін , і після 62 хвилин гри Даніель Руїз з пенальті забив гол, з яким виграли посли.

Навколо цього матчу було досить багато очікувань, тим більше, що поразка альбіазула Флуміненсечерез кваліфікацію до групового етапу Копа Лібертадорес. Посли очолили турнір і не можуть дозволити собі втратити очки. AtléticoNacional уважно стежить за ними, розміщується на другому місці в таблиці. Гра не була особливо привабливою, і було мало варіантів, створених обома командами. Однак найбільше домінувала блакитна команда, хоча в декількох переходах білі переважали і взяли під свій контроль.

У першій частині зустрічі Millonarios представив труднощі у створенні гри. Відсутність Девіда Сільви була горезвісною. Тодівони обрали знімки середньої відстані. Саме Едуардо Соса та Ларрі Васкес першими спробували ззовні. В обох випадках воротар Херардо Ортісз команди суперників відповів правильно.

З 15 хвилин і далі, Після того, як Кальдас оселився в. Вони породжували небезпеку двічі з дуже схожими п'єсами. Край за смугу, поверніться назад і закінчіть. Мета Мендеса Гарсії та Марселіно Карреасо не була співзвучна, на щастя для тих, хто в столиці. На 30 хвилин і з цього часу було мало гри. Арбітр мав погане поводження з матчем у першому таймі.

У другому таймі через відсутність мобільності нападник Дієго Геразоіз спірного виступу замінив Ядер Валенсія. Мілліонаріос не встиг зламати опір команди Манізалеса до 60 хвилин. У цей момент Руїз, число 10 домашньої команди, отримує м'яч всередині області, зачепиться всередину і збивається противником. Суддя вказав на максимальний штраф, і хоча було очевидно, що VAR підтвердив це. Це були ті ж 10, які стратили в'язницю. Лівша до середини воріт і воріт.

Тренер білої команди Дієго Корредорвідразу кинувся зі змінами. Увійшли Роберт Меджія і Хуан Девід Родрігес. Однак Мілос продовжував домінувати. На 70-й хвилині довелося замінити Андреса Ллінас та Андреса Мурільо. Уобох гравців проявилися фізичні недуги. Селіс вийшов через кілька хвилин. ХосеКуена увійшов як центральний захисник,Рікардо Росалес прийшов грати яквінгер, і Едгар Герра був попереду, над групою.

На 81 хвилині інший варіант для Мілліонаріос майже закінчився вирок матчу. Соса розпочала контратаку, яка відкрилася в лівому секторі з Руїсом, який тонким дотиком дозволив Валенсії і вузько досяг другої мети. Форвард закінчив без точності. Незабаром після того, як дуже добре виконаний хрест зліва, Васкес прямує і м'яч йде над воротами.

Протягом останніх десяти хвилин синій 10 почав своє шоу. Серія гамбет,фільтровані проходи та частоти перебування вузько змушують El Campin падати. На 89 хвилині неповнолітній винаходить фантастичну гру для лівого сектора і випускає 30-метровий постріл лівші, який врізається в палицю. Шокований крик воріт для вболівальників. Арбітр свистить кінець матчу, а Міллос отримує 3 очки.

Мало того, що це була перемога, посли залишаються лідерами чемпіонату, маючи 26 очок, продовжуючи свою непереможну смугу воріт і більш прямі перемоги. У них найменш переможена долина 20 клубів у колумбійському першому дивізіоні, і вони є кращою відвідуваною командою на всьому турнірі. Крімтого, вони записали з цією перемогою новий рекорд історії клубу, найбільшу кількість перемог поспіль поки що в коротких турнірах, яким вже 20 років. Блюзвже має сім прямих перемог проти Уніона Магдалени, Депортіво Калі, Агіласа Дорадаса, Ягуареса, Кортулуа, Незалежності Санта-Фе і, тепер, Колись Кальдас.

Завдання для команди, в найближчі роки, полягає в тому, щоб підтримувати цю гарну смугу та забезпечити їх рейтинг. Депортіво Independiente Medellín стане його наступним суперником, однією з найкращих команд поточного турніру, а матч відбудеться 23 березня о 20:15 на стадіоні Атанасіо Гірардо.





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