Miguel Araujo on Перу проти Уругваю: «Ми увійшли в історію в інших країнах, будемо сподіватися, що це не виняток»

Мігель Арауджо виступав з Нідерландів і посилався на Південноамериканські відбіркові матчі, що ведуть до чемпіонату світу з футболу Катару 2022. Центральний захисник, який зіграє цієї суботи, захищаючи ФК «Еммен», а потім подорожуючи до Перу, щоб приєднатися до тренувань національної збірної Перу, посилався на життєву прихильність Уругваю, де він сподівається зробити історію, як і в інших випадках.

«Як і всі перуанці, ми хочемо відправитися безпосередньо на чемпіонат світу. Я думаю, що з зусиллями та відданістю одинадцяти, хто піде на суд, та тих, хто увійде, ми отримаємо хороший результат, але спочатку ми повинні стати психічними та зосередженими. Ми вже склали історію в інших країнах, де ми не виграли, ми це зробили, і, сподіваємось, цей час не є винятком», - прокоментував він Радіо Ovación.

Крім того, він посилався на внесок іноземних збірних і сказав, що розглядає два матчі фінальними. «Відчуття важкі, тому що це будуть два фінали, як і всі матчі цих відбіркових турнірів. Тепер ті з нас, хто грає на вулиці, приєднаються до збірної, щоб пристосуватися і зможуть потрапити в ці два матчі, які ми будемо грати в них як справжній фінал».