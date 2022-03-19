Медитація на спокій, масажі та рецепти на рослинній основі: зелений оазис Lollapalooza

У центрі Lollapalooza є намет, як той, який використовували бедуїни, прикрашені гірляндами, килимами та подушками для відпочинку. Він вимагає тиші, що досягається за допомогою навушників, які блокують зовнішні звуки для з'єднання з внутрішнім голосом. Так, на найважливішому фестивалі в Аргентині є оазис далеко від припливу понад 100 000 людей, які вібрують на чотирьох сценах, розташованих на території Іподрому Сан-Ісідро.

Тутподають трав'яні чаї з м'яти, лимона і фенхеля. Їхготують Патрісія Баранділла та Габріела Робледо, з Арапі. Обидва знають толк про рослини, трави і силу природних рецептів. Вони діляться всіма знаннями в майстерні, яку вони створили на три дні фестивалю. « Вирощування з землі без добрив приносить незамінні властивості, якими ми повинні скористатися. Трохи м'яти перцевої для допомоги травленню, м'яти з знеболюючими властивостями, і меліси як анксіолітичний союзник. Все може бути включено до гарячих або холодних напоїв, таких як чай, або в рецепти, такі як салати або сирі страви. Ми маємо це в межах досяжності», - пояснюють вони.

Це не єдина пропозиція Lolla, яка запрошує на здорове життя. На кілька метрів вперед Хуана здійснює свою гнучкість у двадцятихвилинному класі йоги. Жюстін вважає за краще зупинятися біля підставки, зробленої повністю на піддоні, яка пропонує безкоштовні 15-хвилинні деконтрактуючі масажі. «Фестиваль довгий, треба гуляти, стрибати, співати... тоді ми приїжджаємо на деякий час відпочити, зарядити батарейки і повернутися до всього. Мім», - каже молода жінка з Буенос-Айреса, яка приїхала побачити Майлі Сайрус і Вос.

Гамаки, які запрошують вас розслабитися і призупинити організм, щоб зарядитися енергією

Музика перестала бути єдиною причиною бути частиною найважливішого фестивалю на сцені. Зростаюча популярність оздоровчих і оздоровчих відступів свідчить про зростаючий інтерес до фізичного і духовного догляду. На передньому краї та в гармонії з цією тенденцією здоров'я були пов'язані відомі організації та референти, думаючи про зв'язок громадськості заходу зі здоровим способом життя, відповідальними та усвідомленими соціальними проблемами.

Оздоровчий притулок називається Еспіріту-Верде. Перетинпорталу - це як увійти в інший портал, де час, здається, йде більш неквапливим і роздягнутим темпом, де вам пропонується жити тут і зараз.

«Давайте медитуємо на мир», - закликають вони з Мистецтва Життя. Потроху група з десяти збирається в раунді, щоб зробити глибокі вдихи з метою. Вони вже сідають, закривають очі і дозволяють захопитися провідником. « Ми всі три дні. Важливим є те, що все більше людей знають переваги цієї давньої практики для підвищення якості життя, підвищення енергії та зміцнення імунної системи», - кажуть з космосу.

Свідоме харчування - ще один стовп оздоровчого життя. Ось чому був доступний сектор фудвантажівок для здорового харчування. Нутрі, створений підприємцями Домінік Охако та Белен Бельвереде, приземлився на Іподромі зі своїми гамбургерами на основі кіно. Варіанти combo - гриби, сочевиця, шпинат, все це супроводжується поєднанням картоплі та смаженого буряка. Ціна: $1100. Вони не перестають продавати. Найпопулярнішим є новий рецепт грибів.

Бурга на основі шпинату на основі кіно, запропонована Nutree

Рослинна, Vegan Nature, прийшла залишити свій слід на своєму Foodtruck зі стравами та комбо, поданими у 100% компостній упаковці. Що їсти: медальйон Casa Vegana, карамелізований цибулю, скибочку помідора, ракетний песто та веганський майонез за 900 доларів. Є також три піци без сиру, велика з шістьма порціями 800 доларів.

А хто сказав, що морозиво не здорове? Занадто добре визначають себе як експертів, і саме тому вони зробили ремісничий рецепт лише 170-295 калорій у четвертому кілограмі. «Оскільки ми хотіли, щоб це було ідеальним, ми робимо це без цукру, без жиру і без Tacc, щоб нікого не виключати. І найкраще для кінця: це смачно, вершково і поживно», - пояснюють вони з стенду. Ароматикласичні: шоколад, полуниця, дульсе де лече та деякі інші.

У всіх них, як і в кожному кошику, ви платите браслетом. Система, здається, працює з кількох причин: немає проблем змін, немає невпевненості, дітям не доводиться поводитися з грошима і немає великих колекцій, які ризикують.

Ще одне важливе питання полягає в тому, що ми повинні зменшити сміття, те, що він генерує на фестивалі такої величини. Ось чому Rock and Recycle вступає в дію. Цяпрограма спрямована на зменшення екологічного сліду події за рахунок поділу біля джерела відходів, що утворюються протягом двох днів фестивалю. З цією метою в приміщеннях є кошики, диференційовані між вторинними та непідлягають вторинній переробці для відновлення вторинної сировини та досягнення їх подальшої переробки. Це не тільки прагне зменшити забруднення, яке утворюється, але й заразити громадськість хорошими звичками, які можна відтворити у своїх будинках, офісах та кварталах. Під час видання 2019 року 1714 кг матеріалу було перероблено на: пластик (284 кг), картон (338 кг), металеві банки (980 кг) та скло (112 кг).

Вхід Espirítu Verde - це простір, спільний з іншими некомерційними організаціями, спеціально розроблений для зв'язку громадськості заходу зі здоровим, відповідальним та свідомим способом життя

Існує також батальйон волонтерів футболок земного кольору, які займаються екологічними питаннями , які беруть активну участь у цій програмі переробки. Вони підвищують обізнаність громадськості та сприяють правильному поділу відходів, щоб запобігти потраплянню вторинної сировини у смітник.

Екскурсія закінчується на вершині велотренажера з надздібностями. Приритмі «Ресіклета піклується про планету» позитивний вплив досягається тому, що пляшка Pet оживає на нитці, яку можна використовувати для виготовлення всіляких предметів: гаманців, повідків для собак, брелоків.

Ось що таке Еспіріту Верде, маленькі звички, які створюють великі наслідки для порятунку планети. Скільки ще складаємо.

ФранкоФафасулі: Фото

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