Марк Маркес попереджає про свій ритм мокрим треком

Ломбок (Індонезія), 19 березня іспанець Марк Маркес (Repsol Honda RC 213 V) попередив суперників про свій темп під час третього туру вільної практики Гран-прі Індонезії MotoGP на трасі Мандаліка, де він був найшвидшим, а також той, хто взяв найбільше кіл, двадцять один. Стратегія кардинально змінилася в порівнянні з першим днем, коли багато вершників були помічені легко, і практично всі гонщики MotoGP стрибнули в унісон на трасі з чіткою метою зробити якомога більше кіл в дощових умовах. Метою цієї стратегії було не що інше, як працювати якомога сильніше над найкращою установкою для недільної гонки, яка прогнозує багато прогнозів погоди ідентичними тим, що в суботу, і незважаючи на те, що багатьом з них доведеться пройти першу кваліфікацію, щоб спробувати бути якомога далі вперед як можна при навчанні вихідного результату, вирішальним для досягнення хорошого кінцевого результату. З цією ситуацією та підходом першим лідером знову став француз Фабіо Квартараро (Yamaha YZR M 1), який у п'ятницю був найшвидшим, але його «статус» був недовгим, як австралійський Джек Міллер (Ducati Desmosedici GP21), справжній фахівець у цих умовах, «оселився» у верхній частині таблиці часу із записом 1:37 .860, «хроно», який був на дві секунди швидше, ніж у француза. Іспанець Марк Маркес (Repsol Honda RC 213 V) був одним з перших, хто спробував з уже використовуваними сухими асфальтовими шинами, у чіткій спробі покращити п'ятничні рекорди, і хоча він був лідером цього третього раунду безкоштовних тестів, його час все ще був на п'ять з половиною секунд позаду найкращих часів. У той час, на чверть години попереду навчання, і Марк Маркес, і Джек Міллер почали дряпати десяті на найшвидшому колі сесії разом з португальцем Мігелем Олівейрою (KTM RC 16), і до них приєдналися інші водії у фінальній нозі сесії. Знову Фабіо Квартараро знову мав проблеми з електронікою свого мотоцикла, що змусило його увійти в майстерню, поки на трасі гонщик Repsol Honda повернувся до найшвидшого кола сесії, чітке посилання на те, який темп восьмиразового чемпіона світу в гонці під цими умови можуть бути, незважаючи на те, що ви мусили пройти першу класифікацію. Маркес явно домінував на сесії, випередивши італійського Франческо «Пеко» Баньая (Ducati Desmosedici GP21) та його співвітчизників Марко Безсеккі та Лука Маріні, обидва на трасах Yamaha YZR M 1, з іспанцями Алексом Рінсом (Suzuki GSX RR) та Пол Еспрегаро (Repsol Honsol ЖК 213 В) за ними. Цікавою новинкою, яку можна побачити, була нагорода Race Management, яку всі гонщики MotoGP практикували під час старту безпосередньо на стартовому формуванні, і багато хто з них намагалися зробити це з позицій, які були поза лінією під час гонки, щоб побачити, якою була ступінь бруду та недостатності. прихильності в цих точках. Існувала можливість, що вони спробують це до двох разів, але це не було для вершників, як сам Марк Маркес або «Пеко» Банья, тоді як Фабіо Квартараро спробував це, і цього вдруге він зробив це з «полюсної позиції», перше місце, яке він займає в загальному MotoGP безкоштовно практика підрахунок.