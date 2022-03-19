LP газ: це ви заплатите з неділі, 20 березня

Цієї суботи Комісія з регулювання енергетики (CRE) оголосила максимальні ціни на скраплений нафтовий газ (LP) , які діятимуть з неділі, 20 березня по суботу 26 по всій країні.

Для Мехіко (CDMX) та штату Мексика (Edomex) CRE докладно про те, що вартість газу за кілограм зменшиться відповідно на 46 та 29 центів .

Максимальнаціна в 16 мерів CDMX станом на неділю 20 березня складе 24,66 песо за кілограм , тоді як вартість за літр складе 13,31 .

(Фото: Уряд Мексики)

Таким чином 20-кілограмовий циліндр коштуватиме 493,2 песо , тоді як 30-кілограмовий циліндр коштуватиме 739,8 песо . До цієї суботи, 19 березня, користувачі все ще повинні платити 25,12 песо за кілограм.

Хоча максимальна ціна в штаті Мексика становитиме 24,45 песо , тому користувачі будуть платити 489 песо за кожен 20-кілограмовий циліндр , а 733,5 песо за 30-кілограмовий циліндр . У той час як вартість за літр складе 12,80.

На національному рівні максимальна ціна енергоресурсів також матиме незначне зниження

Наприклад, в місті Пуебла вартість LP газу зросла з 25,32 песо за кілограм і з 13,67 за літр до 24,85 за кілограм і 13,42 за літр.

Тим часом у Гвадалахарі, штат Халіско; кілограм газу LP збільшиться з 26,31 песо до 25,83 песо, тоді як літр впаде з 14,21 песо до 13,95 песо.

Зниження енерговитрат було дуже маргінальним. (ФОТО: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/КУАРТОСКУРО/АРХІВ)

У Монтерреї, Нуево-Леон, ціна за кілограм зросте з 28,89 песо до 28,36, а літр з 15,60 песо до 15,31 песо.

Хоча в інших містах країнимаксимальні витрати газу LP на кілограм варіюються від 24,39 песо до 25,35 песо. За літр ціни коливаються від 13,17 песо до 13,67; залежно від міста.

Ознайомитися зі списком витрат у всіх штатах і містах ви можете ознайомитись з ним за посиланням: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/710843/PRECIOS_M_XIMOS_VIGENTES_DEL_20_AL_26_DE_MARZO_DE_2022.pdf

На ціни на газ, бензин і нафту в усьому світі вплинув конфлікт між Росією та Україною. (Фото: Куартоскуро/Архів)

Конфліктміж Росією і Україною призвів до зростання не тільки світових цін на нафту, але і на газ, оскільки Росія є другим за величиною виробником природного газу в світі і найбільшим постачальником в Європі, що становить 16,6% від загальної світової пропозиції.

У лютому минулого року президент Андрес Мануель Лопес Обрадор (AMLO) заявив, що уряд Мексики має план пом'якшення впливу , хоча він не надав деталей.

«Ми вже деякий час були готові, що якщо ціна імпортного газу значно збільшиться, ми можемо запустити всі електростанції, які цього не потребують, щоб уникнути збільшення витрат», - сказав він.

«У нас вже є такий план діяти. Виробляти більше електроенергії з водою. У випадку з бензином те ж саме. Є субсидія. Отже, навіть якщо ціна імпорту або сирої нафти зростає, це не переходить до споживачів, що вона не піднімається вище інфляції», - сказав президент Мексики.

Однак поки що Міненерго, ні Мінекономіки випустили «план».

Фото: EFE/Едгар Авіла/Архів

На думку кількох аналітиків, війна, яка вже через місяць після її початку, вплинула на ціни на бензин і газ на міжнародному рівні, що призведе до зростання інфляції в усьому світі, включаючи Мексику.

Тільки в країні рівень інфляції досяг 7,28% у лютому, вище за оцінками аналітиків, за даними Національного інституту статистики та географії (Інегі), ситуація, яка може бути продовжена війною.

Крім того, експерти попередили, що ситуація в Україні також може вплинути на виробництво зерна і навіть подвоїти світові ціни на пшеницю.

Росія та Україна разом складають більше чверті світового експорту пшениці, тоді як на Україну припадає майже половина експорту соняшникової олії. Обидва є ключовою сировиною, що використовується в багатьох харчових продуктах.

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