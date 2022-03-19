ПЕРЕЛІК ОСНОВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 6 РАНКУ

Світ сьогодні: ключова інформація від асоційованої преси
19 березня 2022 р., субота
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ГОЛОВНА СТОРІНКА
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EUR-GEN УКРАЇНСЬКА ВІЙНА
UNPROVENTLY - Президент України Володимир Зеленський каже, що російські війська блокують великі міста країни, щоб зносити та підпорядкувати населення, але попереджає, що стратегія провалиться і що, якщо вона не закінчиться війною, Москва програє в довгостроковій перспективі. Кара Анна. 757 слів. Фото AP. ВІДПРАВЛЕНО.
Con:
-Україна-WAR-LATEST: Останні події щодо російського вторгнення в Україну.
EUR-GEN NORWAY-NATO АВАРІЇ
ГЕЛЬСІНКІ: Четверо американських солдатів загинули в авіакатастрофі під час навчань НАТО, пов'язаних з невійною війною в Україні, говорить прем'єр-міністр Норвегії. 268 слів ВІДПРАВЛЕНО
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ТІЛЬКИ В АП
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EUR-GEN УКРАЇНА - ВІЙНА ЛЬВІВ
ЛЬВІВ, Україна - Поки ракети не вдарили на невеликій відстані від соборів і кафе центрального Львова, культурна столиця України була містом, яке можна було відчути далеко від війни. Кара Анна. 1126 слів. AP Фотографії. ВІДПРАВЛЕНО
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ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА І КАРИБСЬКИЙ БАСЕЙН
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AMN-GEN МЕКСИКО-СЕРІЙНИЙ ВБИВЦЯ
МЕХІКО - Суддя засуджує Андрес Мендоса, відомий як «серійний фемініцид Атізапана», до довічного ув'язнення за вбивство, яке сталося в травні минулого року на околиці мексиканської столиці. 313 слів. ВІДПРАВЛЕНО
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СВІТ
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АЗІ-ГЕН-КОРОНАВІРУС-КИТАЙ
ПЕКІН - Органи охорони здоров'я Китаю повідомляють про дві випадки смерті від COVID-19, першої смерті в країні з січня 2021 року, в той час, коли вона бореться з хвилею омікрон. 376 слів. Фото AP. ВІДПРАВЛЕНО
EUR-ГЕН VATICANO-РЕФОРМА
РИМ - Ватикан публікує документ, який встановлює довгоочікувану реформу бюрократії Святого Престолу, яку просуває Папа Франциск. Ніколь Уінфілд. 185 слів. Фото AP. ВІДПРАВЛЕНО
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СПОРТ
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DEP - BEI БЛИЗНЮКИ РЕМІНЕЦЬ
НЬЮ-ЙОРК - Карлос Корреа досягає трирічної угоди з Близнюками Міннесоти, розповідає The Associated Press 105.3 мільйона доларів, людина, обізнана про переговори. Домінікана закінчує семисезонний етап з Х'юстоном Астрос. Рональд Блюм. 473 слова. Фото AP. ВІДПРАВЛЕНО
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Запитання та коментарі з директором Іспанської служби Associated Press Едуардо Кастільо за адресою ecastillo@ap.org та/або по телефону в Мехіко +5255 3300-7620.
Якщо у Вас виникли запитання щодо відправлених відправлень, будь ласка, зателефонуйте за номером +5255 33007620 та/або +1212 621-1647 або пишіть на електронні листи msa@ap.org та SupervisoresLPA@ap.org
З питань про спортивне покриття пишіть на deportes@ap.org і про фото нитку на електронну пошту latamphotodesk@ap.org
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