Лілль і Лінс підходять до європейських позицій

Команди з північної Франції блищали в суботу, після того, як Лілль перемогла в Нанті (1-0) і Ленс обіграв Клермон (3:1), в 29-му турі чемпіонату Франції.
Після ліквідації з Ліги чемпіонів Челсі (2-1, 2-0 у першому матчі) у середу Лілль відповів на поле і виграв стадіон «Божуар», завдяки гол Амаду Онана (41 хвилина, 1:0).
Після вигнання Тімоті Віа на 64-й хвилині Лілль відступила, але зберегла результат і піднялася на шосте місце, чотири одиниці з подіуму і кваліфікаційних місць до Ліги чемпіонів.
Нант, які минулого тижня вже зазнали поразки в Труа (1-0), опускаються на восьме місце і, здається, тримають голову зосередженими на майбутньому фіналі Кубка Франції проти Ніцци.
об'єктив (7), який зіграв проти Клермон в небесно-блакитному трикотажі і жовтих штанах, кольору України, переслідує Лілль і залишається за двома очками позаду свого сусіда і суперника.
Флоріан Сотока був головним героєм матчу, сховавшись за спиною воротаря Опарін Джоко, щоб з'явитися, коли воротар скотив м'яч. Після крадіжки м'яча Сотоці вдалося забити майже без кута і обігнати свою команду безпосередньо перед перервою (хв. 45+3, 2-1).
Мета підірвали бойовий дух Клермон( 16-го), який залишається лише на одну точку над позицією плей-офф для перебування.
— Результати матчів 29 туру чемпіонату французької футбольної ліги 1, та турнірні таблиці:
- п'ятниця:
Сент-Етьєн - Труа 1 - 1
- Субота:
об'єктив - Клермон 3 - 1
Нант - Лілль 0 - 1
(12h00 GMT) Монако - Париж СГ
(14h00 GMT) Анже - Брест
Бурдеос - Монпельє
Ренн - Мец
(16h05 GMT) Реймс - Ліон
(19h45 GMT) Марселла - Ніза
Рейтинг: Стс Дж Г Е П ГФ ГК Діф
1. Париж СГ 65 28 20 5 3 59 24 35
2. Марселла 50 28 14 8 6 43 26 17
3. Ніцца 50 28 15 6 7 38 21 17
4. Ренн 49 28 15 4 9 57 27 30
5. Страсбург 47 28 13 8 7 50 32 18
6. Лілль 46 29 12 10 7 38 35 3
7. об'єктив 44 29 12 8 9 45 39 6
8. Нант 42 29 12 6 11 36 31 5
9. Монако 41 28 11 8 9 40 30 10
10. Ліон 41 28 11 9 8 40 37 3
11. Монпельє 38 28 11 5 12 41 40 1
12. Реймс 35 28 8 11 9 32 31 1
13. Брест 35 28 9 8 11 36 42 -6
16. Клермон-Ферран 28 29 7 7 15 28 51 -23
17. Лорьян 27 28 6 9 13 24 43 -19
18. Святий Стефан 27 29 6 9 14 29 51 -22
19-й Мец 23 28 4 11 13 25 46 -21
20. Бурдеос 22 28 4 10 14 38 68 -30
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