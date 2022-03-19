Лілль і Лінс підходять до європейських позицій

Команди з північної Франції блищали в суботу, після того, як Лілль перемогла в Нанті (1-0) і Ленс обіграв Клермон (3:1), в 29-му турі чемпіонату Франції.

Після ліквідації з Ліги чемпіонів Челсі (2-1, 2-0 у першому матчі) у середу Лілль відповів на поле і виграв стадіон «Божуар», завдяки гол Амаду Онана (41 хвилина, 1:0).

Після вигнання Тімоті Віа на 64-й хвилині Лілль відступила, але зберегла результат і піднялася на шосте місце, чотири одиниці з подіуму і кваліфікаційних місць до Ліги чемпіонів.

Нант, які минулого тижня вже зазнали поразки в Труа (1-0), опускаються на восьме місце і, здається, тримають голову зосередженими на майбутньому фіналі Кубка Франції проти Ніцци.

об'єктив (7), який зіграв проти Клермон в небесно-блакитному трикотажі і жовтих штанах, кольору України, переслідує Лілль і залишається за двома очками позаду свого сусіда і суперника.

Флоріан Сотока був головним героєм матчу, сховавшись за спиною воротаря Опарін Джоко, щоб з'явитися, коли воротар скотив м'яч. Після крадіжки м'яча Сотоці вдалося забити майже без кута і обігнати свою команду безпосередньо перед перервою (хв. 45+3, 2-1).

Мета підірвали бойовий дух Клермон( 16-го), який залишається лише на одну точку над позицією плей-офф для перебування.

— Результати матчів 29 туру чемпіонату французької футбольної ліги 1, та турнірні таблиці:

- п'ятниця:

Сент-Етьєн - Труа 1 - 1

- Субота:

об'єктив - Клермон 3 - 1

Нант - Лілль 0 - 1

(12h00 GMT) Монако - Париж СГ

(14h00 GMT) Анже - Брест

Бурдеос - Монпельє

Ренн - Мец

(16h05 GMT) Реймс - Ліон

(19h45 GMT) Марселла - Ніза

Рейтинг: Стс Дж Г Е П ГФ ГК Діф

1. Париж СГ 65 28 20 5 3 59 24 35

2. Марселла 50 28 14 8 6 43 26 17

3. Ніцца 50 28 15 6 7 38 21 17

4. Ренн 49 28 15 4 9 57 27 30

5. Страсбург 47 28 13 8 7 50 32 18

6. Лілль 46 29 12 10 7 38 35 3

7. об'єктив 44 29 12 8 9 45 39 6

8. Нант 42 29 12 6 11 36 31 5

9. Монако 41 28 11 8 9 40 30 10

10. Ліон 41 28 11 9 8 40 37 3

11. Монпельє 38 28 11 5 12 41 40 1

12. Реймс 35 28 8 11 9 32 31 1

13. Брест 35 28 9 8 11 36 42 -6

16. Клермон-Ферран 28 29 7 7 15 28 51 -23

17. Лорьян 27 28 6 9 13 24 43 -19

18. Святий Стефан 27 29 6 9 14 29 51 -22

19-й Мец 23 28 4 11 13 25 46 -21

20. Бурдеос 22 28 4 10 14 38 68 -30

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