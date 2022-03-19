Лінс виграє у французькій лізі, просуваючи мир

LENS, Франція (AP) - Лінс змінив свої традиційні кольори «крові та золота» на синій і жовтий українського прапора в суботу в їх 3-1 перемозі над Клермонтом у французькій лізі.

об'єктив зазвичай грає червоним і жовтим кольором. Північний французький клуб заявив, що повідомлення про сприяння миру після російського вторгнення в Україну. Футболісти команди носили жовті шорти та сині футболки зі словом «Мир», написаним на шести мовах, якими розмовляють у вбиральні клубу. Господарі стадіону також оформляли в жовтих і синіх тонах.

У матчі об'єктив на деякий час оговтався від програшу, щоб виграти перемогу і місце шосте місце в турнірній таблиці.

Ельбасан Рашані здивував господарів, щоб дати Клермон лідерство в 8-хвилинний період. Кевін Дансо зрівняв рахунок через кутовий удар і Флоріан Сотока поставив об'єктив перед сукупністю першого тайму.

Масадіо Гайдара запечатала перемогу після відскоку, після пострілу Джонатана Клауса, який потрапив на поперечину майже під час гри.

Клаусс був важливим твором протягом всієї гри і отримав овації стоячи, коли він вийшов з поля з хвилиною залишилася, через два дні після того, як його вперше викликали до збірної Франції.

Захисник чемпіона Лілль поїхав до Нанта в суботу і прагне подолати розрив з іншими претендентами на квитки до європейських ліг.