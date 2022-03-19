Леклерк виграє перший полюс року, а Сайнц фінішить третім у Бахрейні

Спортивне письмо, 19 бер Монегаск Шарль Леклерк (Ferrari) вперше розпочнеться цієї неділі на Гран-прі Бахрейну, що відбувся на трасі Сахір, і який відкриває чемпіонат світу Формули-1, де цієї суботи він був найкращим на відбірковій сесії, випередивши свого іспанського товариша по команді Карлоса Сайнц, який закінчив третє місце. Леклерк, 24 років, досяг свого десятого полюса після перегонів у F1, покривши 5 412 метрів траси на околиці Манами - столиці країни - за одну хвилину, 30 секунд і 558 тисячних, 123 менше, ніж голландський Макс Верстаппен (Red Bull), останній чемпіон світу, який фінішить другим; і хто покращився лише на шість тисяч часів Сайнца, який розпочнеться з другого ряду, поруч з іншим Red Bull, мексиканським Серхіо Пересом. Інший іспанець, подвійний астурійський чемпіон світу Фернандо Алонсо (альпійський), почнеться восьмим, з четвертого ряду; і поряд з датським Кевіном Магнусеном (Хаас). Обидва почнуть за семикратним чемпіоном світу з англійської мови Льюїсом Гамільтоном (Mercedes) та його колишнім товаришем по команді Вальттері Боттасом, який зараз у Alfa Romeo, який стартує з третього ряду. З п'ятої, перша гонка чемпіонату світу Формули-1 - запланована на 57 кіл, щоб пройти курс 308,2 кілометра - англієць Джордж Рассел, новий водій Mercedes; а французький П'єр Гаслі (Альфа Таурі) зіткнеться з першою гонка чемпіонату світу Formula One. НАЧАЛЬНИК арх/апа