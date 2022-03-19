Джонсон заявив, що «життєво важливо», що Путін «провалюється» у вторгненні в Україну

Лондон, 19 березня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив у суботу, що «життєво важливо» для того, щоб вторгнення Росії в Україну «провалилося», враховуючи, що якщо президент Росії Володимир Путін має бути «переможцем», він «не зупиниться» тільки в цій країні. Джонсон виступив із завершальною промовою сьогодні на Конгресі Консервативної партії в англійському місті Блекпул, де лідер Торі звернувся до війни між Росією та Україною. Як він зазначив, вторгнення російських військ було мотивовано «страхом» Путіна припинити «вільну і демократичну» країну, як його сусід. «Кожен день, який проходить через героїчний опір України, стає зрозуміло, що Путін допустив катастрофічну помилку (...) Чому ви вирішили вторгнутися в абсолютно невинну країну?» Джонсон задався питанням. Лідер консервативності зазначив, що Путін «не дуже вірив, що Україна найближчим часом збирається приєднатися до НАТО, він прекрасно знав, що не планується ставити ракети на український ґрунт». «Я думаю, що він боявся України, бо в Україні у них вільна преса і вільні вибори», і це загрожувало його шляху ведення країни, - сказав він. Джонсон назвав вторгнення «початком нової ери залякування у Східній Європі» і вважав, що світ стикається з «переломним моментом», часом, «коли вам доведеться вибирати між свободою та гнітом». «У путінській Росії вас посадять у в'язницю на 15 років лише за те, що закликає вторгнення вторгнення, і якщо ви протестуєте проти Путіна на виборах, ви отруїлися або розстріляли», - нагадав він. «Саме тому, що Україна і Росія історично мали такі тісні стосунки, що він боявся впливу української моделі на нього і на Росію», - сказав він. Виконавчий директор Лондона також зауважив, що «війні Путіна судилося завдати економічного збитку Заходу на його користь». «(Путін) Він знає, що з кожним доларом зростання ціни на барель нафти він отримує мільярдні прибутки від продажів нафти і газу», - зауважив він.