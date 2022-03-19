Фестиваль заклинювання, навіть його менеджер преси не знав, що відбувається, і він все ще поставив обличчя

Масовамузична подія очікувала, що близько 8000 людей прибудуть з Європи та щонайменше 5000 зі США, на додаток до ще однієї значної кількості з інших країн Латинської Америки. Однак новина про відстрочку також була несподіванкою для всіх, оскільки через кілька годин після події це здавалося реальністю.

Деякі навіть прибули до Колумбії та міста Ібаге, де збирався відбутися фестиваль Джеммінга, з художниками, купцями та іншими учасниками з різних куточків країни. З огляду на це, організація мовчала, і лише до пізньої п'ятничної ночі вони виявили причини, за якими вони вирішили припинити виконання триденного концерту.

У розпал складної ситуації подія, здається, не має помітного курсу для проведення, оскільки заява нарешті дала дві альтернативи для людей, які купили бюлетені. З одного боку, вони можуть відвідати інший захід, організований Buena Vibra U.S. події, такі як Зелені гноми або Vincentico, як зазначено, або попросити повернути гроші.

Постраждалі люди матимуть максимальний термін для прийняття рішення щодо цього, згідно з повідомленням, до 30 березня 2022 року.

Тимчасом, обурення людей призвело до того, що фактичні дії були вжиті проти бару Casa Babylon, де кілька людей увійшли і розграбували місце на знак протесту проти власників та організаторів Jamming.

Тим часом місцеві ЗМІ El Nuevo Día опитали те, що було до декількох годин тому у головному пресі заходу Консуело Рестрепо, який прокоментував, що вона також здивована тим, що сталося, і через відсутність спілкування, яке навіть відбулося з нею менеджерами, вирішив піти у відставку. Це говорило:

Консуело Рестрепо, прес-офіцер фестивалю заклинювання, подав у відставку. Фото, зроблене з Ель-Нуево Діа

Вона також хотіла піти далі і детально розповісти про те, як все відбувалося, навіть не повідомляючи про будь-яку аномалію про концерт , поки все будувалося всередині Playa Hawaii, місці, призначеному для Jamming:

У тій же спробі поспілкуватися з режисерами «Джеммінга» журналіст Ель-Нуево Діа зумів зв'язатися з адвокатом компанії Buena Vibra Eventos E.U, Андреа Касаллас, який, сказавши, що збираються дати заяву, той, що ввечері, негайно повісивши раптово не даючи ніяких подальших заяв про це.

Нам доведеться почекати, що станеться в найближчі кілька днів, і якщо нарешті нагляд промисловості та торгівлі, який вже надіслав заяву про те, що вони стежать за організацією цього заходу.

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