Infobae в Києві: несамовиті відгуки тих, хто втратив все в бомбардували будівлях

-Це кухня?

- Ну... це була кухня.

-Суре, вибачте.

- Раніше все було чистим і охайним. Тепер залишилися лише руїни.

Поговорити з кимось, хто щойно втратив свій будинок, непросто. Вчорашнібомбардування залишили Людмилу без квартири. Мибули там через кілька годин, але говорити не було дня, свердловина, що генерується під впливом ракети, все ще дувала димом. Це був день тиші по сусідству.

Субота розпочалася з іншого боку. Бомбардувань на Києві не було. Були, так, і сигналізації, і зенітні ракети, які покинули українські бази. Були також стрілянини в небо, щоб спустити безпілотники. Було те, що йдеться про дію, постійно є в російському колі, яке оточує столицю. Але нових впливів, які дозволили жителям Подільського району повернутися на зруйновану вчора ракетою ділянку і спробувати відновити частину своїх речей.

Поговорити з кимось, хто втратив свій будинок день тому, теж непросто, але сама необхідність розповісти історію мотивує їх. «Я живу тут з трьома дітьми. Найстаршої немає в місті, вона вирушила з дітьми в маленьке село, де живе бабуся. Ще моя дочка, Наталя, залишилася в Києві, ми разом, але, на щастя, на момент бомбардування нікого в будинку не було», - говорить він.

Якби хтось був, його смерть була б дуже ймовірною. Будинок Людмили знаходиться на першому поверсі будівлі, бокова стіна якого зникла з вибухом. Від кімнати своїх дочок до місця удару вона становить менше десяти метрів, і можна побачити з кімнати без стін величезний зазор.

Деякі друзі дочки працюють над видаленням щебеню. Вони заповнюють лопату, викидають камінь, і роблять це ще раз. Уквартирі поруч з Людмилою живе бабуся з донькою. Вони були там о 8:04 18 березня, коли ракета впала. Людмила не знає, чи добре вони, їх доставили в лікарню і чекають новин.

«Це була моя кімната, я спав тут», - каже він, вказуючи на червоне крісло-ліжко, яке наповнене пилом. Колір підлоги не видно, він покритий брудом. Гріме, я маю на увазі, купа речей, складених з того, що раніше були книгами в бібліотеці, орнаментами, залишками журнального столика, склянкою цього журнального столика, шматками впала стіни. Стан, в якому бомба виходить з оточення, занадто довільне, нічого не можна зрозуміти, де вона була і як вона туди потрапила. На кухні Людмили обігрівач стиснувся, як ніби йому дали двадцять палаз. Банки з джемами та консервованими продуктами все опинилися на прилавку, в основному стояли, не перекидаючись. У басейні повно речей, повних пилу, а за краном стоїть дивна фіолетова пляма, своєрідний кровотік, який повинен бути, скоріше, вибухнув буряк, шматочок борчу розкиданий.

Залишки після нападів

Людмилі 56 років і дуже добре розмовляє англійською мовою. Вона просить відправити свої фотографії свого будинку, які можуть допомогти їй в майбутньому. «На щастя, ні я, ні хтось інший не був тут, ні мої дочки, ні онуки. Пощастило, що там нікого не було, бо інакше це було б серйозно», - говорить він.

-Чому їх не було у будинку? Ви уявляли, що вони можуть бомбити тут?

Я поняття не мав, що це може статися. Це житловий квартал. Я живу тут двадцять років, і у мене більше немає квартири.

-Де ти сьогодні будеш спати?

Я сьогодні сплю в будинку друга.

-Чи далеко звідси?

-Ні, це досить близько.

-А ви не боїтеся бути поруч, якщо є ще одне бомбардування?

- Звичайно, боюся. Кожну хвилину боюся. Перебувати в цьому місці дуже небезпечно. Алесьогодні я не думаю, що є якийсь безпечний куточок країни.

Три поверхи над квартирою Людмили знаходиться - це було - часів Лієни. Йому 35 років. Його дитяча кімната не звернулася до площі, куди впала ракета. Сьогоднінемає ні стін, ні вікон, це відкрита підлога, повна залишків речей. Крісло (або ліжко, воно не відрізняється), впирається в іншу частину стіни, яка залишилася стоячи. З іншого боку кімнати ліжко з великим зображенням двох хлопчиків в ній. Вона пронизана всюди. Лієна бере це і вказує хлопцям: «вони мої діти», - каже вона. Їм десять і дванадцять років, але їх не було в будинку, вони покинули місто більше тижня тому.

З іншого боку площі, також з огляду на кімнату, знаходиться школа, куди ходять ваші діти. Зліва, дитячий садок, який зазвичай не бачать, але зараз, всі відкриті, очевидний. У кімнаті також є порожній шафа, підвісний календар, безліч подушок, картонні коробки тапочок, навчальні папки, журнали.

«Бомба тут, поруч зі школою, поруч з будинками, для генерації паніки. Він хоче налякати нас усіх. Він божевільний, і він хоче наповнити нас страхом», - говорить він, розповідаючи про Путіна. Раптомйого зір перетинає щось там, і він тихий. Він трохи плаче і вказує. «У цьому гаражі є наша машина, але тепер вона повністю зруйнована. У нас більше немає машини...», - каже він. Нечисленні машини, які були навколо будівлі, дійсно згоріли: їх підпалили вибухом і не було шансів врятувати жодного з них. Деякі з них виглядають кулеметними, але саме осколкова ракета робить їх схожими на жертви стрілянини.

«Президент Зеленський пообіцяв, що уряд допоможе нам відновити і відновити все, що ми втратили, але це займе час. Це божевільна. Це божевільно», - каже Лієна. Ти маєш рацію, але там ми, стоїмо в тому божевіллі, під дахом, який має величезну тріщину і що ніхто не знає, як довго вона може тривати на ногах. Хоча він може, він виводить цінні речі, які він знаходить, але навіть те, що він приймає, буде смак як втрата.

Біля підніжжя будівлі, що веде один з переїздів, знаходиться Андрій. Йому 53 роки і живе в будівлі приблизно в 70 метрах від місця, де стався удар. Він все бачив. Сиренидовго дзвонили, але їх вже занадто багато, вони звучать цілий день, і цього разу він цього не врахував. Він вийшов на свій балкон і запалив собі сигарету. Потім, за секунду, менше, він побачив перед ним вогненну кулю, що проходить на повній швидкості, а потім пролунав вибух. Андріязвільнили в спину і впав на спину посеред його вітальні. Він вдарив головою і одним оком, яке повністю запалене і фіолетове, зеленою рідиною, яку поклали в лікарню.

Андрий, 53 роки

«Я завжди прошу, щоб Бог дав здоров'я нашим хлопцям протиповітряної оборони, які реагують на цих монстрів, які нападають на нас, намагаючись збити ці ракети. Вони захищають нас, як можуть. Але учора о 8 ранку вони не змогли. Я просто курив, я провітрювала будинок, тому у мене відкрилося вікно, і це було секундою. Я почув звук і (вибачте за слово) впав на попку на підлогу... Скло вибухло, все. Я швидко встала, почала допомагати свекрусі, яка стара, щоб могла її вивести. Потім прийшли лікарі і зашили мою рану», - каже він.

«У цьому районі ми всі знаємо один одного, роками одні й ті ж сусіди, поруч немає військової будівлі, ні місця правління, нічого, просто сусіди і школа, дитячий садок... Чомути робиш це з нами? Якби я був у військовій будівлі, я міг би зрозуміти, але чому тут? Що ми з ним зробили? ». Він теж, як і багато, говорить з Володимиром Путіним. Він не може сказати занадто багато без плачу чи болю, і суміш, яка утворюється між ними.

«Друг живе в зруйнованій будівлі, але його там не пощастило. Він не в місті, і ми намагаємося отримати всі його речі. Як це можливо? Я людина віри, прошу Бога, завжди прошу вибачення за винних, але це не робота людини, це зло, це щось інше...», - говорить він. І він закривається, дивлячись на камеру, кажучи, як він каже, щоб світ почув: «Будь ласка, я хочу миру. Як можна домовитися з цим негідником? Як? Я просто хочу миру!»

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