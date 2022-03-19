Герро набирає 26 очок; Тепло, лідер Сходу, б'є Грім

MIAMI (AP) - Тайлер Ерро подолав ляка, в якому він, здавалося, зазнав травми щиколотки і в кінцевому підсумку сприяв 26 балів у п'ятницю, для лідера Східної конференції Майамі Хіт, щоб перемогти Оклахома-Сіті Грім 120-108.

Дункан Робінсон набрав 19 очок за 19 хвилин. Бам Адебайо також сприяв 19 очок, забивши вісім з 10 пострілів, тоді як Кайл Лоурі додав 16 очок.

Майамі використав атаку 16-2 на фінальних етапах першого тайму, щоб взяти під контроль матч, який був прив'язаний. Свинець був навіть розтягнутий до 29 одиниць у другому таймі.

Шай Гілгеус-Олександр грав, незважаючи на біль у щиколотці і набрав 26 очок за травму, знищений грім, який програв вісім матчів поспіль і досяг позначки 50 поразок другий сезон поспіль.

Тре Манн додав 25 балів.

Шок для Майамі припав на середину третього періоду, коли Ерро стрибнув і скрутив ліву щиколотку, впавши на ногу Ісаї Робі, резерв Грома. Ерро навіть пішов до лазарету, щоб бути перевіреним, але зміг продовжити.