Гватемала заарештована в результаті захоплення 248 кілограмів кокаїну в Гондурасі

Тегусігальпа, 19 березня влада Гондурасу вилучила щонайменше 248 кілограмів кокаїну цієї суботи в селі в департаменті Колон, в Карибському басейні центральноамериканської країни, в ході операції, в якій гватемальський також був заарештований, повідомляє джерело з Національної поліції. Наркотик був вилучений у селі Дос Бокас, юрисдикція Санта-Розаде-Агуан (Колон), у спільній операції між Національним управлінням поліції проти наркотиків, Національним управлінням спеціальних сил та Управлінням прикордонних служб поліції, згідно з офіційною версією. Команди проти наркотиків провели кілька днів в операції з моніторингу та моніторингу структур, що діють в Карибському регіоні Гондурасу, що призвело їх до фазенди, яка служила зберіганням схованки, знайденої в десяти тюках, підкреслив інформатор. Відвантаження наркотиків та затриманого гватемальського Ерік Фернандо Мартінес, 35 років, були доставлені сьогодні до Тегусігальпи, де справа буде передана прокуратурі. За даними Національного управління протинаркотичної поліції, понад 2000 кілограмів кокаїну було вилучено до цих пір у 2022 році, крім знищення щонайменше восьми лабораторій з переробки наркотиків та тисяч заводів кока у шести відділеннях на півночі та сході країни. НАЧАЛЬНИК гр/КФА