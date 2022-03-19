Грау відвідує Депортіво муніципальний на дату 7

Місцевакоманда прагне отримати чергову перемогу, як і в попередньому матчі цього чемпіонату. У той час як візит зрівнявся їх останній матч і буде прагнути додати до трьох знову.

DeportivoMunicipal переміг Sport Boys 2-1 у своєму попередньому матчі і буде шукати ще один сприятливий результат у себе вдома. В останніх 4 зіграних матчах він виграв у 3 матчах і був невдахою в 1 можливості.

Граудодав один за іншим на попередню дату, після вирівнювання 1-1 з Сесаром Валлехо. В останніх матчах, які він зіграв, він виграв 2 перемоги, 1 програш і 1 нічия.

Муніципальнийі Грау зустрінуться завтра о 15:15 (за аргентинським часом). Матч за дату 7 Перу - Ліга 1 Betsson 2022 буде зіграний на стадіоні Івана Еліаса Морено.

DeportivoМуніципальний y Grau Розклад, в залежності від країни

Аргентина: 3:15 вечора

Колумбія, Мексика EST і Перу: 1:15 вечора

Мексика CST і Нікарагуа: 12:15 Mexico

MST і Мексика PST: 11:15 ранку

Венесуела: 2:15 вечора

Джерело примітки і зображення: DataFactory