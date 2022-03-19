Золотий вік: хто були «ворогами» Марії Фелікс

МаріяФелікс була однією з найважливіших актрис Мексики під час Золотого віку та однією з найбільш захоплених жінок у світі завдяки своїй красі та таланту, однак у мистецькому середовищі вона мала кілька каліцтв завдяки своїйособистості .

Неодноразово актриси та актори скаржилися на те, як поводилася Марія Фелікс, коли працювала над наборами звукозапису, стверджуючи, що вона деспотична або груба людина, включаючи Колумба Домінгес , Ірму Серрано , Сільвія Піналь , Кеті Журадо та Долорес дель Ріо .

Колумба Домінгес запевнила, що Марія зламала мочку вуха, ляскаючи його (Фото: Морелія кінофестиваль)

Однією з найважливіших історій про Ла-Донья була боротьба з Колумба Домінгесом, як дружина Еміліо Ель Індіо Фернандес у « Історія за міфом » згадувала, що її партнер звинуватив її у фарбуванні одного з дорогих та ексклюзивних пальто.

Домінгес сказав, що саме під час зйомок Макловії двоє зіткнулися під час записів, оскільки Марія намагалася скористатися насильницькими сценами, які їм довелосяфізично нападати на неї.

Ірма Серрано назвала Марію «мумією» і звинуватила її в грубині зі своїми співвітчизниками (Фото: Twitter)

Ворожнеча між Марією Бонітою та Ірмою Серрано також неодноразово привертала увагу публіки, оскільки обидва висловлювали свою неприязнь на заходах.

Одного разу деякі художники стали свідками того, як на прийомі вечірки La Doña намагалася зробити La Tigresa незручною, наполягаючи на тому, що вона співає, бо хотіла, щоб її гості насолоджувалися її голосом, однак ведета була надзвичайно принижена ставленням Марії і покинула місце .

Деякі інші художники, такі як Лола Белтран та Луча Вілла, підтримували Серрано, а також вирішили вийти з партії.

Сільвія Піналь нещодавно виявила, що Марія кілька разів ставилася до неї погано (Фото: Фільм «Вірідіана» Луїса Бунюеля)

СільвіяПіналь також приєдналася до актрис, які виділили Фелікса за його деспотичну поведінку, тому що під час інтерв'ю вона згадала, що її партнер дуже грубий зі своїм колегою артистів.

За словами Діви, причина, чому вона не була частиною фотографій хрещення внучки Фріди Софії, дочки Алехандри Гусман, полягала в тому, що Ла Донья сказала, що вона буде хрещеноюматір'ю дівчини лише в тому випадку, якщо її колега поїде до найдальшої частини церкви, де проходить церемонія було б проведено, як єдиним головним героєм цієї вечірки могла бути сама.

Кеті поділилася, що після цієї зустрічі кілька її колег повернулися до неї спиною (Фото: Facebook/Foundation Марії Фелікса)

Головний герой Донья Барбари також мав аргумент з Кеті Журадо, яка спочатку була її другом.

Як нагадав Джурадо в інтерв'ю, поки вони працювали над La bandida, воназламала ногу, і виробнича команда знала, щоб допомогти їй відновитися і зняти фільм вчасно.

Однак той факт, що вся увага була зосереджена на Кеті засмутила Марію, до того моменту, коли вона вимагала, щоб постановка лише вказувала на неї камеру, тому що «Я зірка», вонаб стверджувала перед усіма своїми колег-акторами.

Кеті була б настільки засмучена реакцією свого друга, що вона відповіла: «Пані, як зірка, ти така ж зірка, як Еміліо Фернандес, як і Педро Армендаріс, як і Лопес Тарсо, і як я. Ядумаю, що більше, ніж зірка, ти ведетка », яка назавжди порушила вашу дружбу.

Актрисам вдалося зберегти дуже гарну дружбу після того, як вони були частиною La cucaracha (Фото: Facebook/Золотий вік)

Долоресдель Ріо була б ще однією актрисою, з якою Ла Донья зустрічався у фільмі La cucaracha , деІсмаель Родрігес хотів, щоб їх обох якзірки , але Марія була проти того, щоб обидва мали однакову вагу в історії. Однак їм вдалося згладити свої шорсткі краї під час спільної роботи.

Марія Фелікс також мала суперництво з актрисами, з якими вона ніколи не обмінювалася словами, такими як Глорія Марін, оскільки вона бачила її як ворога, оскільки вона вирвала головну рольу «Скелі душ».

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