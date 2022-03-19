Загальні прогнози AFP на 12:00 GMT

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УКРАЇНСЬКИЙ РОСІЙСЬКИЙ КОНФЛІКТ: Москва використовує гіперзвукову зброю в Україні, оскільки Зеленський закликає до діалогу

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КИЇВ:

Москва використовує гіперзвукову зброю в Україні, оскільки Зеленський закликає до діалогу

Росія активізувала свій наступ в Україні в суботу, оголосивши вперше про використання гіперзвукової ракети, а президент України Володимир Зеленський заявив, що Москві пора погодитися серйозно «говорити» про мир.

Автор: Дмитро ГОРШКОВ та Еммануель DUPARCQ

(Росія Україна конфлікт, Центральна нота, 1000 слів - Вже передано)

ФОТО, ВІДЕО, ІНФОГРАФІКА

МОСКВА:

Росія заявляє, що вперше застосувала гіперзвукові ракети в Україні

Російська армія заявила в суботу, що використовувала гіперзвукові ракети в Україні - ресурс, який він, мабуть, ще не використовував у цьому конфлікті і який, за словами президента Росії Володимира Путіна, є частиною «непереможного» озброєння.

(Росія Україна конфліктує озброєння ракетами авіаційної оборони, Фокус, 600 слів - Вже в ефірі)

ФОТО АРХІВ, ВІДЕО

МОСКВА:

Непереможний, гіперзвуковий або невидимий: зброя, якою може похвалитися Росія

(Росія Україна конфліктує озброєння ракетами авіаційної оборони, Коробка, 600 слів - Вже передано)

КИЇВ:

Літні українці живуть біженцями на станціях метро Києва

Валентина Каткова, 77 років, не знає, що змушує її найбільше хотіти плакати: чи є проблеми зі здоров'ям, характерні для її старості, чи факт проживання «похованих» в київському метро, щоб уникнути російських бомб.

Автор: Дмитро ГОРШКОВ

(Російський конфлікт України, Фотоісторія, 400 слів - 13H00 GMT)

ФОТО, ВІДЕО

ЛОНДОН:

Яку роль відіграють криптовалюти у війні в Україні?

В Україні криптовалюти відіграють роль, яку ніколи не бачили раніше, дозволяючи уряду зібрати мільйони доларів, щоб фінансувати свою відповідь на російське вторгнення.

Автор Стефан РОТ

(Україна валютна обчислювальна Росія конфлікт, Відповіді на питання, 700 слів - Вже в ефірі)

ФОТОГРАФІЇ

ВАШИНГТОН:

Telegram і WhatsApp в Росії відчувають тиск, але все ще ухиляються від заборони

Платформи обміну повідомленнями, такі як WhatsApp та Telegram, уникали блокади Росії, на відміну від деяких найбільших соціальних мереж у світі, в тонкій толерантності, яку попереджають експерти, може раптово закінчитися.

Джошуа МЕЛВІН

(Росія США конфлікт Україна дезінформація комп'ютерний інтернет, Фокус, 850 слів - Вже транслюється)

ВАШИНГТОН:

Океан далеко, російсько-американці відчувають себе відкинутими через війну Путіна

У дні після того, як Володимир Путін відправив війська в Україну, Російська математична школа, мережа популярних позакласних академій в США, відчула, що їй не залишається іншого вибору, як говорити.

(Конфлікт США Україна культура Росія, Фокус, 950 слів - 12H00 GMT)

ФОТОГРАФІЇ

ЛОНДОН:

Світ танцю збирається в грандіозному гала для України в Лондоні

З Росії до Аргентини, Японії, Франції та Куби відомі танцюристи з усього світу збираються цієї суботи на грандіозну гала в Лондоні, щоб зібрати кошти та надіслати повідомлення проти «жорстоких» війни в Україні.

Автор Анна КУЕНКА

(GB Росія Україна танцює конфлікт людей, Фокус, 650 слів - Вже транслюється)

ФОТО АРХІВ

ІНШІ НОВИНИ ПО РЕГІОНАХ

— АЗІЯ

ШАНХАЙ, Китай:

Китай фіксує свої перші випадки смерті від covid-19 більш ніж за рік

Китай зафіксував свої перші дві смерті від covid-19 в суботу більш ніж за рік, на тлі зростання пандемії, пов'язаної з варіантом омікрон, який ставить стратегію країни «covid нуль» в біду.

Ден Мартін

(Вірус епідемії здоров'я Китаю, Центральна нота, Оновлення, 650 слів - Вже передано)

ФОТОГРАФІЇ

— БЛИЗЬКИЙ СХІД

ДУБАЙ:

Затьмарений Україною Ємен залишився без допомоги і на краю прірви

Організація Об'єднаних Націй та гуманітарні асоціації попередили про серйозні наслідки для Ємену після того, як міжнародна конференція донорів не змогла зібрати необхідні кошти для запобігання гуманітарної катастрофи в цій ворогуючі країні.

Автор Дана МОУХАЛЛАТІ

(Єменський конфлікт голоду допомагає ООН політичному повстанню, Фокус, 750 слів - Вже в ефірі)

Розорений війною Ємен нехтує своєю багатою спадщиною

Гори сміття накопичуються на землі і графіті покривають стіни фортеці Сіра в Адені, великого портового міста південного Ємену, де війна не помилує його багату історичну спадщину.

Шатха ЯІШ

(Ємен конфлікт історії культурної спадщини, Особливість, 500 слів - Вже в ефірі)

ФОТО, ВІДЕО

— СУСПІЛЬСТВО

ПАРИЖ:

«Турбія», бурхливе безводне майбутнє колумбійського міста Калі

Місто Калі в 2023 році, спрагло води і затоплене насильством та корупцією: це установка для колумбійської серії «Турбія», який представлений цієї неділі на фестивалі Series Mania в Ліллі (Франція).

Автор Джорді ЗАМОРА

(Франція Колумбія медіа телевізійний фестиваль водного середовища, Фокус, 600 слів - Вже транслюється)

ЛІЛЛЬ, Франція:

Візіонерський, навіть пророчий: серія, яка формує суспільство

З часу вторгнення в Україну серіал «Слуга народу», в якому Володимир Зеленський грає президента країни, став популярним у всьому світі. Його пророчий характер змушує нас задуматися про те, як серії формують реальність.

Селін ЛЕ PRIOUX

(Франція Україна фестиваль телевізійних ЗМІ Росія конфлікт, Фокус, 650 слів - Вже транслюється)

ФОТОГРАФІЇ

KENT, Сполучені Штати Америки:

Рух захищає екологічно відповідальні поховання з людським компостом у США

Дятел окуне на гілці, тоді як Сінді Армстронг споглядає ділянку землі, який раніше був її сином.

By Сільві Лантеаум

(комп'ютерне середовище США, Фокус, 650 слів - 12H30 GMT)

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