Ціни на бензин в Нуево-Леоні цього 19 березня

Цесередні ціни на бензин і дизель в магазинах в Нуево-Леоні цього 19 березня. Пам'ятайте, що вартість бензину змінюється з кожним днем, тому важливо бути в курсі його вартості.

: 22 461 песо: 24 745 песо: 22 735 песо

Ціни, повідомлені власниками дозволів в Інтернеті відповідно до встановленого зобов'язання в Угоді №. 041/2018 Комісії з регулювання енергетики.

Цінана бензин може варіюватися в Мексиці через безліч факторів, таких як довідкові витрати, податки та логістика.

Еталоннавартість базується на міжнародних цінна нафту, оскільки нафта котирується в доларах по всьому світу, тому середнє значення палива змінюється щодо курсу долара та песо.

УМексиці також сплачується податок за спожите паливо, який називається Федеральним акцизним податком на виробництво та послуги (IEPS), який визначається Міністерством фінансів та державного кредиту (SHCP) і впливає на ціну бензину.

Витратиможуть змінюватися і з логістичних причин, тобто транспортування і зберігання, якщо ціни на паливо зростуть при транспортуванні нафти і рафінованого бензину в трубах або на судні, витрати зростуть.

Іншіфактори, що впливають на витрати на бензин, дають географічне положення.

Дізнатисяціну на бензин по сезону

Щоб перевірити ціну на бензин по сезону, можна зайти на наступний офіційний сайт уряду Мексики.

Федеральнебюро споживчих прокуратур (Profeco) також робить сайт доступним для користувача, щоб надати актуальну інформацію про СТО, які продають бензин та дизельне паливо за найвищими та найнижчими цінами у всій Мексиці.

СторінкаProfeco називається «Хто є хто в бензині », яка побудована на звітах Комісії з регулювання енергетики (CRE) про роздрібний продаж бензину і дизельного палива. Щоб отримати доступ до нього, ви можете натиснути на наступне посилання.

Profecoтакож пропонує користувачам додаток Litro X Llitro , доступний на iOS та Android, де можна порівняти ціни на прилеглих АЗС, а також подати скарги та скарги.

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