Ігровий мобільний: 70% латиноамериканців грають більше, ніж будь-коли на мобільних пристроях

A man uses a mobile device.

Завдяки експоненціальному зростанню, яке відбулося під час пандемії, за останній рік мобільні ігри значно перевищили дохід і активність, записану на своїх консолях і ПК побратимів . Нещодавній звіт, підготовлений Cisneros Interactive спільно з Justmob , показав, що тенденція зовсім не чужа Латинській Америці, але також можна побачити величезне зростання, що призводить до нової норми для геймерів у регіоні.

Незважаючи на те, що пандемія та ізоляція були основними причинами зростання мобільних телефонів як платформи для відеоігор, розслаблення заходів догляду в Латинській Америці дали зрозуміти, що явище продовжує розвиватися, незважаючи на зовнішні фактори. Доповідь була зосереджена на Аргентині, Бразилії, Чилі, Колумбії, Мексиці та Перу, щоб проаналізувати цю тенденцію та нові звички споживання латиноамериканських геймерів.

Більше половини респондентів, чоловіків та жінок старше 18 років стверджували, що щодня грають на своїх смартфонам . Хоча в більшості опитаних країн це приблизно 50% точно, в Аргентині та Колумбії були трохи вищі відсотки. З цих користувачів майже 75% мають принаймні три ігрові сесії на день. З точки зору часу половина респондентів повідомила, що витрачають більше 40 хвилин на день на різні мобільні відеоігри . Мексика є єдиним винятком, де частка досягає 60%.

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«Під час ізоляції це хобі зросло, і 70% аргентинців витрачали більше часу, граючи в цей період, особливо тих, хто старше 35», - сказав Гонсало Боррас, генеральний директор Audio & Mobile Cisneros Interactive, додавши: «Що ще цікавіше, це те, що ця тенденція, здається, не змінюється, оскільки 3 з з 5 гравців мають намір продовжувати грати з такою ж інтенсивністю після пандемії». Хоча є невеликі відмінності, цифри, зафіксовані в інших опитаних країнах, залишаються в подібному порядку.

Звичайно, смартфони є кращою платформою для насолоди цим досвідом, хоча деякі користувачі також чергуються з планшетами, особливо якщо мова йде про гру з дітьми.

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Зростання мобільних ігор можна побачити не тільки завдяки активності його користувачів, але це також тенденція серед розробників відеоігор. Всесвіт League of Legends розширився своєю мобільною назвою Wild Rift , яка протягом 2021 року провела свій перший змагальний календар, який завершився першим кубком світу.

Минулого тижня Respawn Entertainment випустила разом з Lightspeed & Quantum Studios першу версію Apex Legends Mobile . Популярна PC battle royale нарешті приземлилася на мобільній арені і зробила це в країнах Латинської Америки, Південно-Східної Азії, Австралії та Нової Зеландії. Ці ринки не характеризуються наявністю найсучасніших смартфонів, але вони сильні у найрізноманітніших назвах мобільних кіберспорту завдяки тому, що це найдоступніший спосіб дістатися до відеоігор.

Хоча Call of Duty Mobile є одним з найпопулярніших експонентів на мобільній арені, менеджери франшизи також планують принести Warzone на мобільні телефони розширити свою аудиторію, як ніколи раніше.

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Що для цих компаній представляє нову і дуже цікаву можливість для бізнесу, для користувачів це перетворюється на величезну різноманітність вражень, тобто ігор на будь-який смак. Пандемія призвела до безпрецедентного зростання мобільної активності, оскільки гравці в основному шукають втечу від реальності або способу розслабитися в поточному контексті.

« Розваги - це основна причина, чому чоловіки та жінки вибирають мобільні ігри, але також задоволення та розслаблення - це інші причини, чому вони вирішили грати», - пояснив Боррас. Інші причини, які цитуються респондентами, включають зняття стресу, поліпшення рефлексів, концентрації та уваги. Більше 70% також знаходять у відеоіграх спосіб спілкування, або зі знайомими, або з іншими гравцями.

Внутрішньоігрова реклама, особливо у вільному досвіді, стала частиною звички грати, розкрито звіт. Багато назв запрошують гравців переглядати короткі оголошення за більше життів або кращі нагороди, і більше 80% респондентів вирішили зробити це, щоб розширити або покращити свій ігровий досвід. Крім того, 75% розглядають рекламу як щось позитивне, оскільки іноді вони дозволяють їм знати інші назви чи послуги, співзвучні з тим, що вони грають.

Rocket League - ще одна популярна франшиза, яка приземлилася на мобільній арені, щоб розширити свою аудиторію (Фото: Psyonix)

Гонсало Боррас також виявив: «Не тільки геймери грають в ігри, але й роблять покупки через додаток, роблячи це: 57% витрачають гроші на отримання нових життів для гри або додаткового вмісту ». Хоча дані не так дивні, оскільки вони співзвучні з рештою світу, вони дають зрозуміти, що промисловість вже в новій нормальності. Хоча частина громадськості розглядає мобільну діяльність як нішу, реальність показує, що це найкраща підстава для розробників та брендів, щоб зробити ставку зі своїми новими і не такими новими властивостями.

Аудиторія геймерів є найбільшою цифровою аудиторією після соціальних медіа , що гарантує, що активність продовжуватиме зростати завдяки численним назвам на шляху. Доступність, яку пропонує мобільний пристрій, на відміну від консолей, у яких немає запасів або ПК, які конкурують за ціною з автомобілем, - це інструмент, який компанії переслідують вже давно. Однак шматок, який був необхідний, був комфорт самих гравців, які 10 років тому бачили мобільні ігри лише як синонім Candy Crush, але сьогодні вони щодня насолоджуються улюбленими франшизами.

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