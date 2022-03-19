Чотири тигри, що утримуються у вагоні в Аргентині, знаходять будинок у Південній Африці

Нереа Гонсалес Йоганнесбург, 19 Мар Сандро, Мафальда, Густаво і Мессі, чотири бенгальські тигри, які прожили 15 років у вагоні поїзда, переобладнаному в клітку в аргентинській провінції Сан-Луїс (центр), вперше ступили на траву всього кілька днів тому в Південній Африці, де громадська організація «Чотири лапи» знайшла їм новий будинок. «Перший боявся вийти на вулицю, він тремтів, бо за своє життя, через п'ятнадцять років, він не бачив трави і не знав, що це таке», - пояснює Ефе доктор Амір Халіл, керівник цього міжнародного рятувального проекту, про хвилюючий момент, коли тигри були звільнені минулої суботи в святилище для врятованих котів з Lionsrock, в 300 кілометрах на південь від Йоганнесбурга. «(Для них) це було як телевізор, як Netflix. Вони сиділи б у своєму контейнері і дивилися на вулицю, на вулиці чудова природа, але вони не знали, що це таке», - додає відомий ветеринарний експерт Four Paws. Історія цих аргентинських тигрів - які мають імена знаменитостей з південноамериканської країни - досягла вух Халіля близько року тому, коли можливості міжнародного переміщення все ще були досить обмежені пандемією covid-19. Сандро, Мафальда, Густаво та Мессі були замкнені в вагоні поїзда, обладнаному як клітка - ледь 75 квадратних метрів - протягом 15 років. Хоча витоки тварин збивають з пантелику, спочатку їх було всього два, яких нібито покинув цирк, який пройшов через провінцію Сан-Луїс і ніколи не повернувся. Потім до них приєдналися двоє інших, щоб завершити сім'ю 18-річного чоловіка (Сандро), 15-річної самки (Мафальда) та двох інших самців у віці 12 і 10 років (Мессі та Густаво). Хоча умови, в яких жили тварини, були плачевними (замкнені, з зубчастими іклами і підстриженими кігтями), в Аргентині не знайшлося відповідного місця для їх зайняти. На крайньому півдні Африки, хоча кішки не є ендеміками регіону, вони є. З цієї причини Чотири лапи поставили собі за мету зробити те, що вони сподіваються, буде їх першою з багатьох рятувальних місій такого роду в Латинській Америці. ПОЇЗДКА БІЛЬШЕ 70 ГОДИН Бюрократичні та логістичні проблеми «імпорту» цих великих котів з Сент-Луїса до Південної Африки були дуже складними, починаючи від отримання дозволів від влади двох країн, що займаються організацією транспорту в часи пандемії, включаючи ПЛР-тести на тигрів. «Мене запитали, чому так терміново переміщати тигрів, чому так важливо рухати тигрів зараз. І моя відповідь була: «Якщо ви невинна людина, і ви повинні піти до в'язниці на тиждень, і хтось запитує вас, чому ви повинні вийти з в'язниці наступного дня... Ну, це саме те, що сталося, ці тварини невинні, і вони були ув'язнені на 15 років», - каже Халіл. Довга подорож, понад 70 годин, спочатку взяла чотирьох тварин дорогою від Сан-Луїса до Буенос-Айреса, звідки вони прилетіли до Амстердама, щоб зробити зупинку перед тим, як відправитися в Йоганнесбург. 12 березня вони нарешті перетнули ворота Леонсрок, святилище для великих котів, яке також притулок, наприклад, левів, врятованих від сирійської війни, і де тигри зможуть вперше жити на відкритому повітрі в природному середовищі та за ними доглядати експерти. «(Lionsrock) має розмір 5 000 футбольних стадіонів», - каже Халіл. ПОСЛИ МИРУ В ЧАСИ ВІЙНИ Цей ветеринарний експерт також зазначає, що ще однією головною мотивацією для нього та команди, яка працювала над цим порятунком, був спалах війни в Україні. «Все дуже негативно, все погано, люди ненавидять один одного, говорять про третю світову війну. Тварини - дуже важливі посли, послання миру в важкі часи. Так Африка відкриває свої двері і тварини стають послами, в рік тигра, щоб дати надію людству», - міркує він. «Замість того, щоб люди говорили про вбивство один одного, це послання миру (...). Тут я бачу, що дві нації погоджуються зробити щось разом», - додає він. Ветеринар «Чотири лапи» сподівається, що він прокладе шлях для багатьох інших місій у Латинській Америці, оскільки в регіоні, за їх німи оцінками, є багато диких тварин, які живуть обмеженими в умовах, непридатних для їх видів. НАЧАЛЬНИК НГП/па/ПІ (фото) (відео)