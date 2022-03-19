На 11-е побачення Віда і ФК Мотагуа зіткнуться один з одним

Обидваповинні налаштувати свою гру, щоб отримати перемогу на цій новій даті чемпіонату. Відвідувачі вступають у матч після домашньої поразки в останньому матчі. Зі свого боку, ведучий цього дня набрав всього один очко з нічиєю 1-1 в попередньому матчі.

Віданабрала лише один очко у своєму останньому матчі проти Марафону, після вирівнювання 1-1. За попередні 4 дні він двічі тріумфував і двічі зазнав поразки.

ФКМотагуа походить від програшу на своєму стадіоні до «Реала Іспанії» від 0 до 2. У своїх останніх матчах він виграв 2 перемоги, 1 програш і 1 нічия.

Vidaі Blue Cyclone будуть виміряні завтра о 22:30 (за аргентинським часом). Матч за 11-ту дату Гондурасу - Ліга Беткрис 2022 буде зіграний на Estadio Ceibeno.

Вісторії турніру останні 5 поєдинків сприяють візиту, який додає 2 перемоги, тоді як інші 3 матчі були нічиєю.

Розкладжиття та ФК Мотагуа, відповідно до країни

Аргентина: 10:30

Колумбія, Мексика EST та Перу: 8:30 вечора

Мексика CST та Нікарагуа: 7:30 вечора

Мексика MST та Мексика PST: 6:30

Венесуела: 9:30 вечора

Джерело примітки та зображення: DataFactory