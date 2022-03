Фернандес Норонья розгромив Чіро Мураяму за критику Морени та відкликання мандата: «Ви зрадите народ»

Федеральний депутат з питань лейбористської партії (PT)Херардо Фернандес Норонья став одним з найсильніших союзників Руху за національну регенерацію(Морена) у своєму прагненні продовжувати на всіх трьох рівнях уряду, а також, коли мова йде про обговорення та прийняття будь-якої думки, яка сприяє їх.

Протягом 18 березня законодавець демонстрував свої найкращі твіти, щоб підірвати Чіро Мураяма, радника Національного виборчого інституту ( INE ), який у своєму акаунті у Twitter поділився різними критиками вишневої партії та демократичним процесом Відкликання мандата відбудеться 10 квітня.

Своїм першим повідомленням чиновник виборів відповів національному лідеру Морени Маріо Дельгадо Каррілло, який закликав загальне населення «намалювати паркан, поставити брезент або наклеїти наклейку, щоб висунути вперед процес відкликання мандата.

Тому у своєму повідомленні Мураяма нагадав про моменти, коли INE підтримала цей політичний рух, наприклад, при його реєстрації, організація федеральних виборів 2018 року, в яких вона отримала контроль над країною.

«Хто дав рекорд Морені в 2014 році? @INEMexico Хто організував вибори 2018 року? INE Хто встановлює кожне поле, де х Морена голосується? INEХто зробив опитування, щоб відновити керівництво Морени? INE Хто уряд і Морена атакують? Так, INE», - написав директор INE.

(Фото: Твіттер)

Це було повідомлення, за допомогою якого Фернандес Норонья використовував, адже зі своїх соціальних мереж петиста вимагав позиціонування себе як головного героя цих подій, факт, за який він назвав людей «зрадником», оскільки останній - той, хто своїми податками відповідав за фінансування всі аспекти, які він перерахував у своєму твіті.

«Хто дав? Винічого не дали. Ви ні ставили, ні організували, це люди, які все робили, це люди, які платять вашу зарплату, і це люди, яких ви зрадите @CiroMurayamaINE», - написав депутат.

Сам Маріо Дельгадо також відгукнувся на Мураяму. Певною формулюванням він підтвердив, що саме жителі Мексики дали партію реєстрацію, своїм голосуванням вони були прийняті до уряду, і саме громадяни визначили керівництво.

«Про кого ми повідомляємо? Ворогам народу і зрадникам демократії. Демократія належить народу і народу», - опублікувала Морениста.

Маріо Дельгадо також критикував виборчого директора за його заяви проти нього (Фото: EFE/Карлос Рамірес)

Згодом виборчий радник вирішив поділитися інформаційним бюлетенем, з яким INE закликала Морену та її членів відкликати всі акції, які сприяють та розповсюджують відкликання мандата.

«@SCJN сказав, що сторони не можуть поширювати відкликання мандату. Ось чому сьогодні @INEMexico видав Морені запобіжний захід для завантаження відео, які порушують Конституцію, просуваючи RM. Чи так важко їм дотримуватися правил демократичної гри?» , поділився Мураяма.

Що стосується першого запобіжного заходу, то Верховний суд нації (SCJN) постановив , що це суперечить Конституції для політичних партій для сприяння участі громадян у процесі Відкликаннямандату.

Зцієї причини він наказав видалити рекламні акції в радіо, телебаченні та соціальних мережах, а також уникнутипоширення політичної пропаганди та ймовірного використання державних ресурсів для сприяння участі громадян для здійснення мандатного відкликання.

Скарга, подана Демократичною революційною партією (PRD) до Комісії з скарг та скарг Національного виборчого інституту (INE), стосується передбачуваного неправильного використання розповсюдження акцій під назвою MEXICO NOS NEED V1 та MEXICO NEED US V2 запланованона радіо і телебачення , яке, за концепцією ПРР, заважає в звичайний час демократичний процес.

