Екстремальний макіяж у концерті: приголомшливий і без гендерний макіяж, щоб жити ще одним фестивальним досвідом

ДосвідLollapalooza виходить за межі музичних бар'єрів, щоб представити безліч пропозицій, які запрошують шанувальників насолодитися фестивалем через різні сфери , пов'язані з гастрономією, стійкістю, екологічною обізнаністю та використанням природних ресурсів, серед інших цінностей.

Серед основних інтерактивних просторів цього нового видання, яке розпочалося минулої п'ятниці, виділяється один із брендів косметики та краси Natura. Компаніябуде присутня протягом трьох днів фестивалю в приміщенні «А що, якщо ми об'єднаємося для світу, як об'єднаємося для музики?» іпрагне запросити громадськість задуматися про планету та стійкість,стовпи її ідентичності.

З цією метою Natura пропонує різний досвід у просторі, який пропонує нам стати місцем зустрічі з кількома видами діяльності , такими як область Natura Faces, стенд для знайомства з гендерною лінією макіяжу бренду з створеними тенденціями макіяжу виключно для цієї події; стіна «Підніміть голос», на якій ви можете писати стійкими волокнами; та втручання Cypher , групи імпровізаційних художників, які декламують «Битву під Лестощі» , щоб підсилити повідомлення про включення та єдність. Крімтого, одну годину на день дизайнер, ілюстратор, музикант, репер і діджейYema Ice виконує живий одягразом знеймовірним DJ сетом Аніти Б Queen.

«Ми переконані, що бренд краси може зробити багато для світу і що ми можемо і повинні брати активну роль у стимулюванні змін, які нам потрібні як суспільство для побудови кращого світу. Наша участь у Lollapalooza вперше має відношення до цього, адже ми знаходимо в культурі та музиці простір для діалогу, ідентифікації та почуття громади, які дозволяють створювати мости та колективну мобілізацію. Михочемо, щоб усі люди, які збираються разом у такому просторі, співали ту саму пісню, могли також зробити це, щоб перетворити все навколо себе», - сказала в діалозі зInfobaeFlorencia Violini,менеджер з маркетингуNatura Argentinaпро присутність бренду в фестиваль.

Одна з листівок з п'ятниці вдень, перш ніж розпочати одне з шоу. Екстремальний макіяж сказав присутній (Лолапалуза)

«Ми вважаємо, що, як і музика, макіяж - це інструмент для вираження почуттів, емоцій та індивідуальності кожної людини. Новіпокоління мобілізуються необхідністю вміти виразити себе такими, якими вони мають повну свободу, і вибирають бренди, пов'язані з їхпризначенням. У цьому сенсі наша лінія Faces , за допомогою якої ми висловлюємо себе як бренд у цьому виданні фестивалю, відповідає на цю соціальну поведінку, оскільки вона народжується з сильною прихильністю до різноманітності і прагне просувати красу, вільну від моделей та упереджень , щоб кожна людина могла бути ким вони з гордістю і без обмежень», - зауважив фахівець.

Він додав: «Майбутні покоління є промоутерами культурних змін, які нам потрібно відвідувати та супроводжувати, і саме тому, наприклад, у нашому просторі у нас буде фреска, щоб кожен, хто проходить повз, міг підвищити голос з питань, які їх хвилюють. Мипрагнемо бути речниками причин того часу, причини якого люди є частиною, мають інтерес і все більше залучаються».

Обличчя - цебезгенна, безтваринна, веганська, парабенова та екологічно чиста лінія , яка складається з макіяжу, такого як тіні, помади, маскари для вій, олівці для підводки для очей, пудри, рум'яна та креми, серед іншого, та засоби для догляду за обличчям. Він націлений на людей з вільним і незалежним духом, які виходять за рамки власної статі як визначальну ідентичність.

Областіобличчя, які є головними героями при створенні макіяжу, виглядають :

обов'язковим для Lollapalooza є, без сумніву, екоглітер. Щоб покращити макіяж та виділити зовнішній вигляд, його можна нанести на очі, вилиці, брови або на область, яку ви віддаєте перевагу (Фотографії: Instagram/ @donni .davy)

1. ОЧІ ГОЛОВНОГО ГЕРОЯ

Очі відіграють особливу роль, тому хороша підводка для очей - це непогрішна тенденція. Оригінальністьполягає в тому, щоб представити, крім того, відтінки кольорів, щоб виділити та надати йому юнацький та химерний штрих, що викликає фурор.

2. ДУЕТ ГУБИ

Хто сказав, що губи пофарбовані в один колір? Вигляд«Pop» від Natura Faces запрошує вас пограти з різними відтінками та пропонує поєднання матових помад, складаючи верхню губу червоним кольором, а нижню губу - рожевим: дуже потужне поєднання !

Плюс : БІЛЬШЕ БІЛЬШЕ

Давай сяяти, любов моя! обов'язковим для Lollapalooza є, без сумніву, екоглітер. Щобпосилити макіяж і виділити зовнішній вигляд, його можна наносити на очі, вилиці, брови або на ту область, яку ви віддаєте перевагу.

Перед початком фестивалю Natura розігрувала 20 пар 3 денних квитків, щоб відвідати та жити досвідом. Дляучасті люди повинні були звернутися до своєї творчості та робити афіші активістів із фразами, натхненними повідомленням бренду #PorElMundoComoPorLaMúsica. Пропозиціяскладалася з цих плакатів, розроблених у цифровому вигляді, або з матеріалів, які вже існують у їхніх будинках, таких як одяг, дерево, картон, серед інших. Проекти були опубліковані у веб-галереї, де всі мали доступ до голосування за своїх фаворитів, а ті, хто отримав найбільше лайків, були переможцями.

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