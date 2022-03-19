Розширена реальність: як працює технологія, розроблена для того, щоб зробити поїздки на автомобілі більш цікавими

Хто їздить дуже зайнятий, хто супроводжує його на передніх сидіннях, якщо він не взаємодіє з тим, хто за кермом, принаймні у нього є вся візуальна панорама передньої частини автомобіля. Але ті, хто подорожує на задніх сидіннях, є не лише пасивними пасажирами, але через ту ж ситуацію, що мають лише бічні вікна, щоб бачити зовні зі свого положення, вони, як правило, вважають, що занадто довго перебувати в машині. Аоскільки це майже завжди діти чи підлітки, нудьга ще більше.

Як би цього було недостатньо, є дві додаткові змінні, які збігаються, щоб зробити поїздку на задніх сидіннях автомобіля менш приємною. Перший полягає в тому, що прискорення та гальмівні рухи відчувають себе набагато сильнішими , що багато водіїв не знають, оскільки вони ніколи не їздять у цій зоні салону. Другий полягає в тому , що перед цією нудьгою майже миттєво взяти мобільний телефон, щоб зв'язатися із зовнішнім світом або грати. Обидвіситуації в багатьох випадках прискорюють ефект дискомфорту, який часто закінчується запамороченням.

Audiдеякий час взяла до уваги цю ситуаціюі почала працювати зспеціалізованою компанією Virtual Reality під назвою Holoride, якою вона володіє, оскільки співпрацювала вїї створенні. Разом їм вдалося розробити систему Extended Reality для оснащення своїх автомобілів майбутнього, створили тематичні середовища на борту, доступ до яких можна отримати, просто надягаючи пару окулярів віртуальної реальності. Майбутнєнастало, оскільки з наступного червня, першого в Європі, і швидко в США, Японії та Китаї, система буде доступна для моделей Audi, які мають модульну інформаційно-розважальну систему MIB 3 та останнє оновлене програмне забезпечення на цих ринках.

Розширена реальність, яку вони пояснюють з Holoride, включає набагато більше, ніж зір і слух, оскільки про віртуальну реальність прийнято знати. За допомогою цієї технології рух стає зіркою розваг , оскільки гра пов'язана з автомобілем, і з цієї причини кожен рух транспортного засобу на своєму шляху відтворюється як рух в Extended Reality. Такимчином, автомобіль є ідеальним полем для його застосування.

Та ж вулична сцена, перетворена в 3D мультфільм, щоб зробити поїздку чистою розвагою

Сценарійзможе змінюватися між багатьма варіантами, і у всіх них рух автомобіля буде тим, що породжує розвиток обраної гри. Альтернативи різноманітні. Ви можете подорожувати в часі або увійти в мультфільм, ви можете пройти через джунглі, повні динозаврів або битися в космосі як члени екіпажу міжгалактичного корабля. Увсіх випадках також є проблеми для отримання та участі в активних розвагах. Натискання кнопки дозволить вам отримати очки, або за збір призів, відстріл ворогів, захист від хижих тварин, або досягнення місій в експедиції.

Системабула вперше представлена на CES в Лас-Вегасі в 2019 році, де Holoride створивгру, засновану на всесвіті Marvelта у співпраці з іграми Діснея та інтерактивним досвідом. Тоді, минулого року, на Мюнхенському автосалоні, під час IAA Mobility, відвідувачі виставки першими випробували демонстрації в автомобілі. Нанедавньому Зальцбургському фестивалісистема Extended Reality знову була представлена подорожжю в часіз задніх сидінь Audi e-tronчерез різні ери австрійського міста в пошуках не менше ніж молодого Вольфганга Амадея Моцарта.

Окрім окулярів та навушників Virtual Reality, кнопка дозволяє активно брати участь у кожній грі, яку пропонує система

Однією з найбільших проблем для творців системи є перевірка того, щоб люди на задніх сидіннях не страждали від запаморочення, надягаючи окуляри та навушники Virtual Reality. Післятрьох років експериментів і коригувань кажуть, що змінили парадигму. Якщо раніше люди могли отримати запаморочення, тому що вони не відповідали тому, що вони прийшли з тим, що відчувало їх тіло, то тепер, з рухом автомобіля та в тому ж сенсі руху в Extended Reality, це повинно зникнути.

Вердикткористувачів відсутній. Алевони навряд чи наважилися запустити продукт масово без впевненості у зовсім іншому досвіді, ніж відомо, що зробить поїздки на задніх сидіннях набагато цікавішими.

Реальне життя та віртуальний світ збираються разом, щоб розважити пасажирів усіх останніх моделей Audi через Extended Reality

Можливо, в якийсь час, з масовим приходом цього типу розважальних рішень до більшої кількості марок і моделей автомобілів, знамените питання, яке задають хлопці, коли вони тільки що пройшли кілька кілометрів від поїздки, змінить напрямок, і запитуючи «скільки часу їхати» стане частина бажання, тому що це ще довго до призначення. Якщо так, технологія виграла битву, яка вже здавалася втраченою.

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