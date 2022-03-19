Equidad спробує скоротити позитивну смугу Envigado

Упопередній день цього змагання місцева команда здобула перемогу і приїжджає з хорошим настроєм, щоб вітати виїзну команду, яка щойно набрала один очко і потребує відновлення шляху перемоги.

Енвігадопереміг Агіласа Дорадаса Ріонегро 2:1 у своєму попередньому матчі і буде шукати ще один сприятливий результат у себе вдома. В останніх 4 зіграних матчах він виграв у 2 матчах і двічі був невдахою.

Власнийкапітал додав один за іншим на попередню дату, після вирівнювання 1-1 з ФК «Патріотас». В останніх матчах, які він зіграв, він виграв 2 перемоги і 2 нічиї.

Помаранчевакоманда та Зелена столиця зустрінуться завтра о 18:05 (за аргентинським часом). Матч за 11-ту дату Колумбії - Ліга Betplay 2022 буде зіграно на стадіоні Ернан Рамірес Вільєгас.

Останні5 разів зустрічалися на турнірі мали всі можливі результати. Команда будинку накопичила 2 перемоги, при цьому візит додав 1. У 2 матчах вони фінішували рівномірно на табло.

Місцепроведення знаходиться на шостому місці з 17 очками і 5 перемогами, в той час як відвідувач досяг 13 одиниць і помістив тринадцятого на турнірі.

МаурісіоМеркадо обраний для керівництва матчем.

РозкладEnvigado та La Equidad, залежно від країни

Аргентина: 6:05

Колумбія, Мексика EST та Перу: 4:05

Мексика CST та Нікарагуа: 3:05 Mexico

MST та Мексика PST: 14:05

Венесуела: 5:05

Джерело примітки та зображення: DataFactory