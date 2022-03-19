Супутники Ілона Маска не дозволяють Україні триматися без зв'язку

Одне з великих занепокоєнь, яке сьогодні має Україна , полягає в тому, що вторгнення, яке Росія проводить протягом 25 днів, полягає в тому, що бомби та ракети, які падають на неї щодня, залишатьйого беззв'язку від світу за рахунок бути злитим і нездатним показати жах війни.

Росія рішуче прагне бомбити військові та цивільні стратегічні пункти, тому комунікаційні антени є пріоритетною метою . Саме тому українська влада звертається за допомогою доподолання цих труднощів, відважно захищаючись від російського просування.

ПрезидентуВолодимиру Зеленському дуже зрозуміло, що вони, безсумнівно, перемагають у протистоянні з точки зору спілкування через традиційні медіа, а також соціальні мережі. Самукраїнський президент зробив свої акаунти в Twitter і Instagram улюбленими каналами зв'язку, щоб закликати міжнародну допомогу і робити офіційні анонси.

Прохання заступника Міністра України та Ілона Маска (Фото: Скріншот)

Тижні тому він звернувся до Віце-прем'єр-міністра України та Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова звернутися за допомогою до бізнесмена мільйонера Елона Маска завдяки твіту. Простягнути йому життєво важливу руку для того, щоб зберегти країну на зв'язку зі світом. Федоров попросив Муска активувати послугу супутникового інтернету під назвою Starlink в Україні для боротьби з перебоями в Інтернеті, які вони зазнають через триваюче бомбардування.

«Намагаючись колонізувати Марс, Росія намагається окупати Україну! Поки їх ракети успішно приземляються з космосу, російські ракети атакують мирних жителів України! Ми просимо його надати Україні станції Starlink і звернутися до розсудливих росіян, щоб стати на ноги», - написав він твіт, кинувши його на інноваційного бізнесмена. Запит, який технічний гуру погодився через кілька годин і оголосив через свій акаунт у Twitter.

Підключеннядо Інтернету дозволяє те, що Федоров описав як «рятівне» спілкування, будь то між родичами, переміщеними та розділеними ракетним нападом, або командами першої допомоги, які намагаються знайти постраждалої людини. Доступ до Інтернету є критичною складовою для тих, хто в Україні намагається пережити вторгнення.

В Україну прибуде перша партія антен Starlink

«@elonmusk @SpaceX @SpaceXStarlink велике спасибі! Starlink підтримує наші міста підключеними, а аварійні служби рятують життя! З російськими атаками на нашу інфраструктуру нам потрібні генератори, щоб тримати Starlinks та рятувальні служби в Інтернеті. Ідеї?» Про це повідомив український чиновник у Twitter.

«В Україні не вистачило Інтернету, і багато доступів, які вони мали, які надходили з Росії, були заблоковані, тому пропозиція Елона Маска була «ми збираємось надіслати їм кілька антен, щоб вони могли розмістити їх у різних містах, і вони могли підключити людей», щоб знати, що відбувається, бути поінформованим, щоб мати можливість спілкуватися один з одним», - пояснив він Франції24 фахівець Самір Естефан, експерт з технологій.

Маск, крім активації супутникової служби, вже відправив дві вантажівки по 50 комплектів прийому супутникового сигналу кожен для установки. Алечи дійсно активація супутникового інтернету Starlink на українській землі буде корисною для людей Зеленського?

SpaceX вже виставив на орбіту більше 2000 супутників Starlink (SPACEX)

Відповідь буде залежати від кількості наборів прийому сигналу , які компанія Муска може надіслати їм, оскільки мережа Starlink працює лише з цими пристроями, а не з будь-якою стравою або супутникова антена. Дляотримання сигналу супутникового Інтернету користувач повинен встановити певний комплект Starlink, що складається з приймальної антени, яка приймає сигнал і повинна бути підключена до електричного струму, та маршрутизатора WiFi, на який надсилається цей сигнал для надання доступу до Інтернету.

Системапрацює лише з власним пакетом компанії Musk, тому ви не можете використовувати сторонні компоненти для встановлення з'єднань . Крім того, все обладнання налаштоване під конкретні географії, тому вони не є взаємозамінними, якщо вони не перенастроюються. Таким чином, Starlink зможе запропонувати Україні супутниковий Інтернет лише в тому випадку, якщо у нього вже є набори на місцях, налаштовані для цієї області, або має матеріально-технічну здатність надсилати більше з-за кордону, що завжди важко в регіоні, який перебуває на війні.

ДмитроРогозін, генеральний директор російського космічного агентства «Роскосмос», розкритикував допомогу Муска Україні. «Коли Росія реалізує свої найвищі національні інтереси на території України, @elonmusk з'являється зі своїм Starlink, який раніше заявляв про себе суто цивільним», - сказав Рогозін, посилаючись як на вторгнення, так і на реалізацію національних інтересів і країни України як території.

«Я попередив про це, але наші» мускофіли «говорили: він світло світу [з] космонавтики. Подивіться, він обрав сторону. Я навіть не звинувачую його особисто. Це Захід, якому ми ніколи не повинні довіряти», - додав Рогозін.

Ілон Маск виступив за допомогу Україні в умовах російського вторгнення (Reuters/Nacho Doce/File Photo)

Відкритіантени

Крімнадання супутникових комплектів, ще однією проблемою, з якою стикається супутниковий інтернет в Україні, є висока схильність його антен до будь-якого вибуху або саботажу. Starlink вказує на своєму веб-сайті, що для правильного прийому сигналуці пристрої повинні розміщуватися на підвищених ділянках, вільних від перешкод, таких як верхівка дерева або світловий полюс. Тобто на виду і без огорож, які можуть стати причиною того, що вони можуть бути легко розташовані і знищені росіянами. « З цим явно пов'язані деякі ризики, і це те, що російський уряд може знати, де знаходяться антени , тому Ілон Маск опублікував заяву з проханням залишити антени не дуже видимими, тому що, побачивши антени там, це означає, що є велика група населення, і це може стати військовою мішенню», - уточнив Естефан.

Також ні Уряд України, ні Starlink не надали ні найменшої інформації про владу, яку матиме служба на українській землі, ні про кількість супутників, які вони будуть присвячувати. Тому ми не знаємо, чи дійсно вони готові надати широке охоплення регіонам, які залишаються в руках захисників.

Труднощі для Starlink працювати в середині війни високі. Однак, якщо вона насправді буде реалізована добре і широко, це, безсумнівно, буде дуже корисним українцям, як цивільним, так і військовим.

Муск планує розгорнути до 42 000 супутників у наступному десятилітті

Величезнамережа в космосі

Проект Starlink має на меті створити навколо Землі величезну мережу супутників настільного розміру для передачі високошвидкісного Інтернету на нашу планету. В даний час на орбіті налічується понад 2000 активних супутників компанії, хоча SpaceX подала документи для створення сузір'я з 42 000 супутників.

«Мережа Starlink забезпечить майже глобальне покриття населеного світу», але вона в першу чергу обслуговуватиме сільські та ізольовані регіони, які погано обслуговуються звичайною наземною інфраструктурою», - сказала супутникова компанія, яка запустила свої перші супутники в 2018 році.

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