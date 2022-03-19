Культурна столиця України, вона вже не далека від війни

ЛЬВІВ, Україна (АП) — Поки ракети не вдарили на невеликій відстані від соборів та кафе центрального Львова, культурна столиця України була містом, яке могло відчувати себе далеко від війни. Початкова паніка вщухла, і відповідь на ранкову зенітну тривогу все частіше не бігати вниз, а повертатися в ліжку.

Але російські авіаудари, що потрапили в околиці міжнародного аеропорту в перші години п'ятниці, потрясли довколишні будівлі і розійшлися з будь-яким почуттям комфорту, оскільки густий чорний дим піднявся в небо.

Однак у години після інциденту звичайні сцени в інших містах країни, які жахнули світ, не вироблялися: зруйновані будівлі і люди тікали під вогнем. Львів вже повернувся до своєї сторічної ролі як перехрестя у постійній адаптації.

«Вранці був страх, але ми повинні рухатися далі», - сказала Марія Пархуц, яка працює в ресторані. «Люди прибувають з майже нічим і приходять з гірших місць».

З початку війни майже місяць тому місто стало притулком як останній форпост перед Польщею, вітаючи сотні тисяч українців, проїжджають вони або приїжджають залишитися. В іншому напрямку знаходяться допомога і іноземні бійці.

Посередині знаходиться місто, де, мабуть, життя триває між церквами світової спадщини та кавовими кіосками. Велосипедисти, які роздають їжу з рюкзаками міжнародних брендів на спині хитаються на бруківці. Жовті трамваї ходять вузькими вуличками, наповненими історією одного заняття за іншим, від козаків або шведів, до німців і Радянського Союзу.

Саме від загрози іншої російської окупації, після тривалої боротьби піти від її впливу, і від близькості до решти Європи з'являється новий Львів.

«Це війна», - сказав 28-річний солдат Максим Трістан про напад у п'ятницю. «Це лише робить нас більш мотивованими до боротьби».

В одному кутку кілька молодих людей шикуються поза зброєю. Все доступно, якщо у вас є грошові кошти, сказав один чоловік, що провокує посмішки інших. У цьому ж блоці знаходиться тир, який має на меті обличчя президента Росії Володимира Путіна. В іншому місці в місті ветерани армії навчають мирних жителів стріляти.

У популярному парку, всього за кілька кроків від ігрового майданчика, знову відкритий бункер Другої світової війни. На зовнішній стороні школи архітектури чоловіки заповнюють мішки з піском. Деякі церкви захищали свої зображення і накрили свої вітражі, а інші залишають свою долю в руках Бога.

У військовій частині головного кладовища більше десятка гробниць занадто недавні, щоб мати мармурові хрести. На землі крижані квіти, а підлога сповнена принтів черевиків. За ним є відкритий грунт, підготовлений до відкриття ще декількох рядів.

Тату-художники малюють патріотичну символіку на шкірі своїх клієнтів. Зараз пивоварня присвячена виготовленню запальних бомб. Вуличний знак показує жінку, одягнену в синьо-жовтий як державний прапор, що тримає пістолет в роті стоїть на коліна Путіна. На фасаді магазину молода жінка малює малюнок голуба.

Волонтерство захопило місто. Люди відкривають свої будинки, а місцеві ЗМІ повідомляють, що жителі ріжуть старий одяг, щоб зробити камуфляжні сітки для контрольно-пропускних пунктів.

«Війна — це не просто люди, які воюють», — сказав Володимир Пекар.

Цей 40-річний бізнесмен стоїть за ініціативою наповнити сільську місцевість навколо міста синіми та жовтими білбордами з гаслами типу «Боже, спаси Україну» або «Не бігай, захищай». Йому було незручно з нецензурною мовою, яка з'явилася в перших посланнях після вторгнення, як він сказав, сталося з найбільш релігійними сусідами.

Водночас Pekar запустив колекцію, для чого, за його словами, є дві найбільші потреби українських солдатів: бронежилети та сигарети.

«Після бойових дій потрібно курити», - сказав він.

У тіні гасел і хвастощів знаходяться приблизно 200 тисяч людей, які втекли до Львова з районів, які найбільше постраждали від російських атак. Привітані мешканцями і оселилися в своїх будинках і гуртожитках, вони здаються найбільш нервовими.

Переселенці шукають через ящики за допомогою в пунктах збору, перевіряють новини і перевіряють свої мобільні телефони. Їх присутність перетворила місто з відпочинку в притулок: замість просування місцевих кондитерських і романтичних місць офіційний сайт туристичного бюро ділиться інформацією про місцезнаходження бомбосховищ і радіаційними оповіщеннями.

Обіцяючи запропонувати «тепло для душі», місцеві жителі запустили в п'ятницю серію безкоштовних культурних прогулянок для внутрішньо переміщених осіб, з метою відвідування галерей або середньовічного кварталу, серед іншого.

Всього кілька днів тому тисячі новачків переповнили центральний залізничний вокзал в розпал хвилі біженців на захід. Зараз платформи часом майже порожні, чекають мільйони людей, які досі блукають по Україні в пошуках місця для відпочинку або нової мети.

Був тесляр з бомбардованої столиці Києва, який кілька років тому навчався протиповітряній обороні і був на шляху до армійського посту. Поодинці на платформі з рюкзаком і спальним килимком він планував відвідати свою сім'ю в західному регіоні Закарпаття, перш ніж знову відправитися на схід.

Далі на платформі з'явилася молода пара, яка ще перебуває на дачі, тому що чоловік, 20 років, має бойовий вік і заборонено виїжджати.

«Я ніколи не їздив так багато своєю країною. Тепер я повинен», — сказала жінка, 21 рік Діана Ткаченко. Їх подорож почалася минулого місяця в Києві, в переповненій трійці, що вони не знали, куди їх візьмуть.

Його приїзд до Львова був жахливим. Інші мандрівники штовхають і кричали, сказав Ткаченко. Деякі прийшли зі сходу, з російськомовних районів і не знали української мови.

Його поїзд зупинився в найбільш українських містах. Для Ткаченка це був його перший візит до Львова.

«Я багато ходив», - сказав він. «Я намагався насолоджуватися цим місцем. Це відчуває себе набагато безпечніше».

Але людей було занадто багато і ніде жити. Вона з хлопцем вирішили повернутися на схід до Києва.

Поки його поїзд готувався до виїзду, на станцію прибув ще один.