Бірма дозволить міжнародні рейси з 17 квітня

Бангкок, 19 мар Бірма дозволить прибути рейси з-за кордону з 17 квітня після закриття протягом двох років, щоб стримувати поширення covid-19, повідомили влада цієї суботи. Відвідувачі, які хочуть в'їхати в країну, повинні бути щеплені з повним графіком covid-19, пройти тижневий карантин та негативний результат у двох ПЛР-тестах для виявлення вірусу після прибуття. Захід, оголошений консультативною радою, створеною для боротьби з пандемією, має на меті активізувати економіку країни та туристичний сектор, повідомляє телеканал MRTV, підконтрольний військовим, які влаштували переворот у лютому 2021 року. Повідомлення збігається із падінням кількості інфікованих, що 540 нових випадків та 2 випадки смерті було зареєстровано цієї суботи, тоді як з початку пандемії було 608 384 інфікованих, включаючи близько 19 420 смертей. Кампанія вакцинації прогресує пізно, і 40 відсотків населення ще не щеплені обома дозами. Бірма також знаходиться в розпалі глибокої політичної, економічної та соціальної кризи з моменту захоплення влади нинішньої військової хунти, яка зіткнулася з широкою народною опозицією та запалила збройні конфлікти по всій країні. Влада жорстоко придушила інакомислення, стріляючи, щоб вбити мирних протестувальників, і вбила 1687 людей, згідно з даними Асоціації допомоги політв'язнів в Бірмі. НАЧАЛЬНИК НЦ/АМД