Бернат Канет, з улюбленим Коулманом у півфіналі 60 гладких

Белград, 19 березня Барселона Бернат Канет, чемпіон Іспанії в 60 метрах, кваліфікувався до півфіналу чемпіонатів світу з другою кращою позначкою свого життя (6.63), що дало йому третє місце в першій серії, домінував з часом 6.51 американський рекордсмен Крістіан Коулман по всьому світу Непереможний цього року в Іспанії 22-річний спринтер від L'Hospitalet de Llobregat розпочався з другої кращої позначки в першій серії (6.61). Попереду його, з 6.45, тільки Крістіан Коулман, великий фаворит, щоб виграти золоту медаль. Канет, який побіг по 8-й вулиці, обіграв цілого критого чемпіона Європи, чеха Яна Волко (6.66). Сьогодні вдень, о 18.40, він має зустріч у півфіналі. До нього лише мурсіанське Венансіо Хосе Мурсія кваліфікувався на передостанній раунд у Лісабоні 2001 року. «Ми знали, що це можливо, і я боровся до останнього метра. На чемпіонаті світу спостерігається додатковий тиск, але я зіткнувся з цим подумки так, ніби це чемпіонат Іспанії. Йти до фіналу дуже складно, але так було сюди», - сказав він.