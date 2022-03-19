Берлусконі та його 53 роки молодша подруга кажуть «так» на символічному весіллі

Рим, 19 мар Триразовий колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі, 85 років, та його нинішній партнер, депутат його партії Forza Italia Марта Фащина, 32 років, сьогодні святкували свято символічного союзу, «немає весілля», як вони визначили в італійській пресі, де всі історичні друзі були присутні магната і всі його діти, крім Пірса Сільвіо через ковід. Більше, ніж весілля, це буде «свято любові», як це визначив Сільвіо Берлусконі, коли кілька тижнів тому чутка про його можливу законну весілля з Мартою Фасциною поширювалася, хоча проблеми спадкування, які були б наслідком юридичного союзу, змусили пару вибрати цей інший варіант. Вечірка розпочалася о 13:00 годин у Віллі Гернетто, одному з особняків Берлусконі в місті Герно, в провінції Монца (північ), в якому бізнесмен хоче провести свій університет, присвячений дослідженням політики. У партії взяли участь від 50 до 70 осіб. Не бракує друзів життя «Il Cavaliere», таких як віце-президент Forza Italia Антоніо Таяні; партійні лідери Паоло Бареллі та Аннамарія Берніні та Лісія Ронзуллі; його особистий лікар Альберто Зангрілло та представники його імперії: керуючий директор Fininvest Данило Пеллегріно з генеральним директором Publitalia Стефано Сала. Газета «Corriere della Sera», яка повідомила про всі подробиці, пояснила, що в невеликій каплиці особняка відбулося навіть свято союзу, без будь-якої юридичної цінності. Берлусконі виступив з промовою, присвяченою своїй супутниці Марті, і перед тим, як перші страви були подані, він коротко взяв слово, щоб привітати і подякувати: «Я радий, що в цей день тут зі мною були дорогі люди». Марта Фаскіна носила біле французьке мереживне плаття, створене Антоніо Рівою, а Берлусконі носив синій костюм за підписом Армані. З цієї нагоди Вілла Гернетто була прикрашена 150 статуями, водними іграми у фонтанах та струменем у формі торта на головному фонтані. Меню, яке підготував тризірковий ресторан Michelin «Da Vittorio», включало деякі страви, такі як рікотта та равіолі з шафрану, знаменитий «Paccheri Vittorio», телятина в червоному вині з чорною картоплею та вершками моркви з корицею, серед інших. І триярусний весільний торт, як і три роки вони були разом. «Подружжя» вже кілька днів тому обмінялися своїми подарунками: кільце з діамантом для неї і гіпсова скульптура переплетення двох рук для нього. Берлусконі та Фащина почали свої стосунки у 2020 році, коли ЗМІ оприлюднили фотографії їх обох у Швейцарії. В останні два роки Фасчина завжди була з Берлусконі, оскільки коли він намагався балотуватися в президенти Республіки на останніх виборах у січні, рух, який не пройшов добре для магната, а також неодноразово його допускали через проблеми зі здоров'ям. НАЧАЛЬНИК ccg/pi