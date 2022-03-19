Щонайменше 30 корінних дітей у Чоко покінчили життя самогубством, щоб уникнути набору збройними групами

Понад30 дітей та підлітків корінних народів забрали власне життя, щоб уникнути набору дисидентами FARC, ELN та Гайтаністів самооборони Колумбії (AGC) за останні роки.

Після того, як звіт, виявлений Спеціальною юрисдикцією за мир (JEP) про примусове вербування, не припинився, корінні органи влади висловилися, незважаючи на страх, який існує за розправи збройними групами.

Вони повідомили, що навіть ця цифра може бути вищою через недозвітність, породжену панікою, яку слід повідомити , і що вони були вбиті.

На думку лідера корінних народів, недозвітність як вербування, так і самогубства зростає.

На вербування він вказав, що те ж саме вірно, тому що страх перед реакцією незаконних збройних формувань набагато більший. «У випадках набору є невизначена кількість, скарги є, але є також запис, все залишається анонімним в тиші, щоб уникнути розправ».

Генеральний радник Оніка зазначив, що існує нагальна потреба збройних формувань для забезпечення поваги до міжнародного гуманітарного права.

Нарешті, Херардо Джумі зазначив, що самогубства корінних дітей відбуваються не тільки в Чоко, але і в Антіокії, Наріньо та Кауці.

12 лютого, у дату, коли відзначається Міжнародний день червоних рук, яка вимагає невербування та використання неповнолітніх у збройних конфліктах, Офіс Генерального прокурора нації попередив, що запобігання набору дітей та підлітків не є пріоритетом у плануванні територіальні.

Прокуратура виявила, що 50 відсотків планів розвитку 170 муніципалітетів, в яких здійснюються програми розвитку з територіальним підходом (PDET), серед тих, хто найбільше постраждав від насильства та з найвищими показниками набору персоналу, не включали до планування інструменти заходів, що перешкоджають цьому правопорушення, яке ущемляє права неповнолітніх на національній території.

«Запобігання набору персоналу є частиною комплексу планів, програм та проектів, розроблених державою, суспільством та сім'єю для забезпечення ефективного здійснення та задоволення прав дітей та підлітків та запобігання їх набору та/або використання незаконними організованими озброєними угрупованнями і групи організували злочинців», - повідомили в наглядовому органі.

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