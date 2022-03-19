Посередник АСЕАН закликав до більшого тиску на лідерів перевороту під час візиту до Бірми

Бангкок, 19 мар Спеціальний посланник АСЕАН з Бірми, міністр Камбоджії Прак Сохонн, розпочинає візит до країни цієї неділі, в якому він зустрінеться з військовою хунтою, яка захопила владу в лютому 2021 року, і жорстоко репресує інакомислення, і в якій оенеге закликає до більшої твердості та тиск з лідерами перевороту. Сохонн, нинішній міністр закордонних справ, який обіймав посаду посередника в січні після невдачі свого попередника - який не відвідав Бірму - буде в Бірмі до середи, хоча його графік роботи та зустрічі не вийшли за межі. Цей перший візит посланника, фігура, узгоджена в квітні минулого року між лідерами Південно-Східної Азії та лідером державного перевороту Мін Аун Глайн, «має на меті створити сприятливу умову, яка призведе до припинення насильства», йдеться в заяві уряду Камбоджії. Міністр закордонних справ, на відміну від свого попередника - Брунею Еріван Юсоф - не встановив умов або вимог до бірманської військової хунти для поїздки, рішення, яке розкритикувала організація парламентарів АСЕАН з прав людини (APHR). «Це зрада колективного рішення АСЕАН (Асоціації країн Південно-Східної Азії) та волі бірманського народу», - засуджує цієї суботи Чарльз Сантьяго, малайзійський парламентар і директор APHR. За словами Пномпена, візит і переговори під час нього обертатимуться навколо п'яти пунктів консенсусу, встановлених політичними лідерами блоку та бірманським гравцем перевороту, включаючи «негайне припинення насильства» щодо цивільних осіб та «конструктивний діалог» за участю всіх сторін. Однак військова хунта поки що наклала вето на будь-яку можливість її зустрічі з поваленим лідером Аун Сан Су Кий, який був засуджений до 6 років позбавлення волі і все ще стикається з десяток судових розглядів, або іншими представниками поваленого цивільного уряду. Незважаючи на домовленість, АСЕАН вважає, що з тих пір бірманська хунта зробила «недостатні» кроки на шляху реалізації угоди. Сантьяго просить посередника блоку про більшу твердість і тиск, щоб змусити бірманських військових виконувати свої обіцянки. «Смішно, що спеціальний посланник АСЕАН каже, що його візит до Бірми має на меті «створити сприятливу умову», щоб припинити насильство. Настав час перестати триматися за руки тих, хто звинувачується у військових злочин», - наголошує малайзійський політик. Бірма загрузла в глибоку соціальну, політичну та гуманітарну кризу з моменту військового перевороту 1 лютого 2021 року, який закінчив демократичне правління та наклав режим насильницьких репресій на інакомислення. Армія виправдовує переворот за нібито шахрайство під час загальних виборів у листопаді 2020 року, результат яких був анульований і в якому партія Суу Кий прокотилася, як це було в 2015 році, схваленням міжнародних спостерігачів. У недавньому звіті Організація Об'єднаних Націй звинуватила бірманських військових у вбивстві, заарештуванні та катуванні мирних жителів, тоді як бірманська асоціація Oenegé за сприяння політв'язнів нараховує щонайменше 1687 людей, які загинули внаслідок жорстоких репресій з боку влади. НАЧАЛЬНИК НЦ/ПІ