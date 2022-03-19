Президент Аргентини закликає до «таблиці домовленостей» проти інфляції

Буенос-Айрес, 18 березня президент Аргентини Альберто Фернандес заявив у п'ятницю, що скликає «таблицю домовленостей», яка дозволить його уряду розробити боротьбу з інфляцією, яка в Аргентині прискорилася вище 52%, що на думку президента є історичною проблемою, яка війна в Україні «загострюється». «З цього понеділка я скликую представників виробничих секторів, підприємців, формальних працівників та популярної економіки, представників сільської місцевості та торгівлі, малих та середніх підприємств та громадянського суспільства до таблиці домовленостей, яка дозволить нам спроектувати завтра в боротьбі проти інфляції», - сказав Фернандес у промові, оподатковуваному податком. «Ми сподіваємося знайти угоди, які допоможуть знизити інфляцію і забезпечити підвищення купівельної спроможності заробітної плати», - додав президент, який також зазначив, що його уряд не буде «припиняти контроль і контролювати ціни». Очікується, що Фернандес оголосить цієї п'ятниці акумулятор заходів в рамках «війни проти інфляції», яку він пообіцяв запустити з сьогоднішнього дня у заявах, зроблених минулого вівторка, за кілька годин до того, як було відомо прискорення зростання цін у лютому. Споживчі ціни в Аргентині прискорилися в лютому минулого року до 52,3% в річному обчисленні та 4,7% щомісяця, за даними Національного інституту статистики та переписів (Індек). Фернандес - який назвав інфляцію в Аргентині «майже прокляттям» і нагадав, що вона використовує двозначні індекси десять років поспіль - не робив оголошень цієї п'ятниці, але сказав, що саме його міністри щодня будуть звітувати про заходи, які будуть впроваджуватися. МВФ Ці заходи очікувалися після того, як Конгрес Аргентини схвалив угоду, яку перемовили між урядом Альберто Фернандеса та Міжнародним валютним фондом (МВФ) про рефінансування боргів у розмірі близько 45 мільярдів доларів, які набудуть чинності, коли вона буде схвалена радою директорів агентства. Розуміння прагне до кінця 2022 року зменшити інфляцію на діапазон 38%-48%, хоча ця прогнозація далека від прогнозів 55% на цей рік приватними консультантами, зібраними щомісяця Центральним банком Аргентини. «Угода з МВФ дозволяє нам почати з'ясовувати основні макроекономічні змінні в боротьбі з інфляцією, що є, як ми завжди говоримо, багатопричинним явищем», - сказав Фернандес у п'ятницю. Але президент зазначив, що «очікування також потрібно буде посилити»: «Ми досягнемо цього лише в тому випадку, якщо зможемо сидіти за одним столом, будуючи необхідні розуміння для побудови майбутнього». СТАБІЛІЗАЦІЙНИЙ ФОНД Фернандес заявив, що війна в Україні «посилює» проблему інфляції в Аргентині та посилався на подорожчання пшениці, що впливає на ціни на хліб, локшину, борошно для внутрішнього споживання. Президент заявив у п'ятницю, що «встановить стабілізаційний фонд (для пшениці) з метою недопущення передачі цього підвищення міжнародної ціни на ціну, яку сплачують аргентинці». Лютнева інфляція була зумовлена різким зростанням цін на продукти харчування та напої: 7,5% на місяць та 55,8% у річному обчисленні, що штовхає вартість продовольчого кошика і, отже, негативно вплинула на і без того дуже високі показники бідності та негідності в Аргентині.