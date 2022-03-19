Аргентина піднімає рекорд експорту пшениці до 10 млн т

Буенос-Айрес, 19 березня Аргентина анонсувала цієї суботи відкриття експортного реєстру для 8 млн т пшениці за сезон 2022/23, додавши до 2 млн т раніше, в контексті зростання міжнародних цін у зв'язку з війною в Україні та коли передбачається «рекордний» урожай». «Ми вирішили, щоб захопити міжнародні ціни цієї історичної розв'язки, цін, які є історичними, відкрити експортні рекорди для врожаю 22/23 на загальну суму 8 мільйонів тонн пшениці, які на додаток до 2 мільйонів тонн вже дозволених», - сказав міністр сільського господарства, тваринництва та Рибальство Аргентинське, Джуліан Домінгес, на прес-конференції. Цим рішенням уряд Альберто Фернандес має намір «дати виробникам передбачуваність для наступного сівби пшениці та досягти нового рекорду виробництва», - сказав Домінгес. «Ми сподіваємось, що урожай 22/23 стане новим рекордом виробництва в Аргентині», - сказав Домінгес. Захід щодо можливості експорту пшениці на загальну суму 10 млн т є частиною різкого зростання міжнародних цін на зернові та деривативи після вторгнення Росії в Україну двох великих сільгоспвиробників та експортерів по всьому світу, що також підвищило вартість добрив та фітосанітарних добрив. «Аргентинський виробник не захопив ціну війни», - сказав Домінгес на основі експортних записів, який сказав, що повинен взяти на себе новий урожай «з набагато вищими добривами та фітосанітарними цінами». Аргентина, яка в 2020 році стала сьомим експортером пшениці в світі, вже продала майже всю пшеницю для експорту в сезоні 2021/22 за 13,9 млн т, свідчать дані фондової біржі Росаріо.