Аргентина створює пшеничний фонд для боротьби з інфляцією

Буенос-Айрес (AP) - Уряд Аргентини збільшив утримання експорту сої та борошна та створив Фонд стабілізації пшениці як заходи боротьби з інфляцією, як опубліковано в офіційному державному віснику рано вранці суботи.

Президент Альберто Фернандес оголосив про заходи у п'ятницю ввечері. Таким чином, утримання експорту сої та борошняних виробів зросте з 31% до 33%, йдеться в офіційному віснику. Захід буде застосовуватися до 31 грудня.

Це результат «стійкого зростання цін на продукти харчування, яке прискорилося експоненціально з вторгненням в Україну з боку Російської Федерації», що сильно вплинуло на ціни на пшеницю, кукурудзу, соняшник та їх похідні, повідомляє Офіційний вісник Аргентинської Республіки. І він має на меті «стабілізувати внутрішні ціни на основні харчові продукти» населення, а також гарантувати «обсяг, адекватний потребам поставок внутрішнього ринку, заохочуючи більше виробництва цих товарів», - говорить він.

Крім того, цим же указом створюється державний трастовий фонд під назвою «Аргентинський фонд стабілізаторів пшениці», з метою стабілізації вартості тонни пшениці, що використовується заводами країни, для виробництва хліба, ціна якого зростала в останні тижні в південноамериканській країні.

Фернандес оголосив у п'ятницю ввечері спеціальні заходи щодо стримування інфляції в країні, яка становила 4,7% у лютому та 8,8% до цього року. Економісти прогнозують, що інфляція в березні буде вище 5%.

Президент також оголосив у п'ятницю круглий стіл з різними продуктивними секторами на наступний тиждень.

Оголошення надходять незабаром після того, як Фернандес отримав підтримку Конгресу, щоб переглянути борг країни на 45 мільярдів доларів з Міжнародним валютним фондом (МВФ).