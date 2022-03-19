Рейтинг Apple: 10 найбільш слуханих пісень в Іспанії

Музичнапропозиція ніколи не була такою великою, як сьогодні, тому більш ніж одній людині легко відчути себе застарілою, однак, з появою платформ, таких як Apple, бути в курсі найпопулярніших на даний момент стало простіше.

Appleнадала своїм користувачам списки відтворення, де вони можуть перевірити новини та теми, які підкорюють іспанську публіку.

Зреггетона, поп, балад та регіональної музики це найпопулярніші хіти в Іспанії цієї суботи, 19 березня:

1.

CANDY випущена сьогодні в цьому рейтингу. Хіт РОЗАЛІЇ дає багато про що поговорити. Помітний, ідеальний і з великим потенціалом... Що ще можна попросити з пісні?

2. ХЕНТАЙ

3. СЛАВА(подвиг. Тиждень)

4.

Успіхзбираннякексівє синонімом РОЗАЛІЇ. Тому не дивно, що його нова постановка під назвою BIZCOCHITOдебютувала на четвертому місці з цього приводу. Хто ще міг похвалитися тим, що так багато репродукцій найвищої якості?

5. САОКО

6. BULERÍAS

Якщо ми говоримо про зіпсованих громадськості, ми повинні згадати РОЗАЛІЮ. Можливо, саме тому BULERÍAS дебютує в рейтингу безпосередньо на шостому місці.

7.

ОстаннійсинглG3 N15ROSALIA вже розглядається як нова класика. G3N15 входить сьогодні твердим кроком до списку пісень, які найбільше слухають на цій потоковій платформі.

8. КУРЯЧІТЕРІЯКІ

9. MOTOMAMI

Якщо говорити про зіпсованих публіки, ми повинні згадати РОЗАЛІЮ. Можливо, саме тому MOTOMAMI дебютує в рейтингу безпосередньо на дев'ятому місці.

10. КомбіВерсаче (подвиг. Tokischa)

Apple в потоковій війні

Apple Inc. - американська компанія, яка виробляє електронне обладнання, програмне забезпечення, а також надає аудіо- та відео послуги через свої різніпотокові платформи.

Цекомпанія, яка протягом декількох років вважається однією з найяскравіших і найцінніших у світі. За даними The Wall Street Journal, у серпні 2018 року Apple стала першим способом досягнення капіталізації понад 2 трильйони доларів; цього року вона перевищила 3 трильйони доларів.

Середсвоїх програм виділяється Apple Music , яка має функцію дозволяти своїм користувачам отримувати доступ до музики та подкастів.

Завдякисвоєму сервісу користувачі «la manzanita» можуть отримати доступ до понад 90 мільйонів пісень, понад 30 000 плейлистів та різних подкастів. Як і подібні, він дозволяє завантажувати пісні та слухати їх в автономному режимі.

Щостосується служби iTunes для перегляду серіалів та фільмів, користувачі можуть в режимі реального часу дізнатися вміст та рекомендації не тільки самої платформи, але і з каналів або послуг, які вона пропонує, якими можна насолоджуватися в режимі реального часу або завантаженими та насолоджуватись без підключення до Інтернету.

Серед назв, пропонованих компанією, - Акапулько, вироблений мексиканським режисером Еудженіо Дербесом; Повільні коні, в яких фігурує актор Гері Олдман; корейські драми, такі як Пачінко; серіали, такі як Шоу Snoopy, серед інших.

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