Рейтинг Apple в Колумбії: топ-10 найбільш прослуховуваних пісень суботи, 19 березня

Компаніїв музичній індустрії та виконавці знайшли на потокових платформах альтернативу пісням, щоб охопити більше людей та більшої кількості країн, хорошим прикладом цього є Apple, яка отримала перевагу і вже позиціонується як один з улюблених способів використання колумбійською публікою.

Однакперед широким музичним каталогом легко пропустити новини або найбільш слухані пісні на даний момент, саме тому Apple пропонує свій список пісень, які зараз завойовані своїм користувачам.

Мизалишаємо вам список нижче:

1. Pantysito

З позитивною різницею 3, останній хіт Алехо, Feid і ROBI продовжує пробиватися в чартах. Сьогодні він знаходиться на першій позиції. Чи буде він продовжувати підніматися або це буде кінець його підйому?

2.

3. Хтотелевізор Remix

Blessd і Ryan Castro новітній,Хто ТВ Remix, йде прямо на третє місце в списку фаворитів. Чи досягне вона дорогоцінного номер один в перевагах?

4. МАМІІІ

5. Desperados

Desperadosde Rauw Alejandro та Chencho Corleone дуже успішні серед користувачів цієї платформи. Сьогодні він все ще знаходиться на п'ятій позиції.

6. Глобальнийтренд

7. Медаль

8.

Feid's Snow втрачає силу. Сьогодні він пожинає недостатню підтримку, щоб продовжити свою подорож до номер один на подіумі. Його вже ставлять на восьме місце, що говорить про те, що він знаходиться на виході.

9. Йонагуні

10. ВибачтеBB:/

Вибачте BB:/від Tainy, Bad Bunny та Julieta Venegas посідає десяте місце. Через кілька тижнів на вершині підрахунків його популярність зараз знижується.

Appleв потоковій війні

Apple Inc.- американська компанія, яка виробляє електронне обладнання, програмне забезпечення, а також надає аудіо- та відео послуги через різніпотокові платформи.

Цекомпанія, яка протягом декількох років вважається однією з найяскравіших і найцінніших у світі. За даними The Wall Street Journal, у серпні 2018 року Apple стала першим способом досягнення капіталізації понад 2 трильйони доларів; цього року вона перевищила 3 трильйони доларів.

Середсвоїх програм виділяється Apple Music , яка має функцію дозволяти своїм користувачам отримувати доступ до музики та подкастів.

Завдякисвоєму сервісу користувачі «la manzanita» можуть отримати доступ до понад 90 мільйонів пісень, понад 30 000 плейлистів та різних подкастів. Як і подібні, він дозволяє завантажувати пісні та слухати їх в автономному режимі.

Щостосується служби iTunes для перегляду серіалів та фільмів, користувачі можуть в режимі реального часу дізнатися вміст та рекомендації не тільки самої платформи, але і з каналів або послуг, які вона пропонує, якими можна насолоджуватися в режимі реального часу або завантаженими та насолоджуватись без підключення до Інтернету.

Серед назв, пропонованих компанією, - Акапулько, вироблений мексиканським режисером Еудженіо Дербесом; Повільні коні, в яких фігурує актор Гері Олдман; корейські драми, такі як Пачінко; серіали, такі як Шоу Snoopy, серед інших.

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