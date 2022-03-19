Аніф розкритикував пропозицію Петра про пенсії: «не слід ставитися з брехнею або заплутаними аргументами»

Colombia's presidential candidate Gustavo Petro speaks after winning the referendum vote for the Historic Pact coalition, in Bogota, Colombia March 13, 2022. REUTERS/Luisa Gonzalez

Національнаасоціація фінансових установ (Аніф) запевнила, що пропозиція кандидата Густаво Петра пенсійної реформи буде покликана заплутати людей.

Він зазначив, що питання пенсій є однією з найбільших фіскальних проблем та власного капіталу, з якою стикається Колумбія і зіткнеться, принаймні протягом наступних 100 років, це представляє великий інтерес для країни та з високим рівнем чутливості, саме тому «це не є незначним питанням і не слід ставитися легковажно, набагато менше, з брехнею або аргументами заплутаними».

Потім він зазначив, що «пропозиція використовувати заощадження людей так, ніби вони є державними грошима, мало або взагалі не показує розуміння того, як працюють пенсійні системи в нашій країні».

Крім того, Аніф додав, що якимось чином беручи заощадження, які сьогодні є в адміністраторах Пенсійного фонду (AFP) , які належать майже 18 мільйонам колумбійців і які сьогодні складають близько 358 мільярдів доларів, для фінансування поточних державних витрат, щоб виплачувати пенсії всіх через середню премію Режим, який він керує Copensiones (RPM) та субсидує виплату літнім дорослим людям, які живуть у бідності.

Крім того, кандидат Петро заявив, що дохід у розмірі 500 тисяч песо повинен бути наданий старшим дорослим у цій ситуації.

суб'єкт господарювання зазначає, що «використовувати для обґрунтування «націоналізації» ощадних пенсій Індивідуальної схеми заощаджень (RAIS) за аргументами рівності та боротьби з бідністю є неправильним».

Асіф закликав усіх кандидатів у президенти до таких дебатів з обґрунтованими цифрами, а не з неоднозначних, заплутаних уявлень або зовсім некоректної інформації.

Коментарі почалися після президентських дебатів, що відбулися в рамках альянсу El Tiempo y Semana, де кандидат в президенти розповів про це питання після допиту Федеріко Гутьєррес, який виграв консультацію коаліції Centro Esperanza.

Зіткнувшись із допитом, Петро запевнив, що ці гроші вийдуть із пенсійної системи, і саме тоді виник питання Colpensiones, що породило досить багато сумнівів у громадян, які висловили це через соціальні мережі.

«Звідки береться це срібло? Для реформи пенсійної системи гроші є, вони вже не потрібні, її не потрібно друкувати, потрібно змінити її розподіл», — зазначив Густаво Петро.

Як пояснив той самий кандидат, ця ідея базується на системах, які вже застосовувалися в інших країнах, таких як Уругвай.

«Замість того, щоб мати приватні пенсійні фонди, з погано керованими індивідуальними накопичувальними внесками на 30%, які вони збирають у банку, ви надсилаєте ці гроші до державного фонду: Colpensiones. На ці гроші ми відразу ж виплачуємо діючі пенсії, які держава платить сьогодні», — сказав Петро.

Таким чином, держава буде звільнятися від 18 мільярдів песо щорічно з бюджету, щоб виплатити пенсійний бонус у розмірі 50 тисяч песо трьом мільйонам людей.

Щоб зробити це питання трохи зрозуміліше, лідер Людської Колумбії додав: «Вкладник в Кольпенсіонес виплачує пенсію, який вносить внесок, тому що він хоче пенсії. Коли він досягає свого віку, вкладники того часу виплачують йому пенсію. Це метод, який гарантує пенсію. Метод, який ви захищаєте, Закон 100, більше не має пенсії, забрав пенсію у колумбійців».

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ:



