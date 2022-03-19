Американський Райлі очолює турнір чемпіонату Вальспар PGA у Флориді

Американець Девіс Райлі закінчив суботу карткою з 62 штрихами (-9), його найкращий раунд США PGA, щоб зайняти два постріли після третього туру турніру чемпіонату Флориди Власпар.

25-річний новачок, чий єдиний Топ-10 на гастролі був сьоме місце на Бермудських островах минулого жовтня, поміщений у верхній частині події Флориди 195 ударів (-18) в 54 отвори на курсі копперхед Іннісбрука в Палм-Харбор, штат Флорида.

399-й у світі, мав вражаючий третій раунд без боги і забив 69-футовий постріл на дев'ятій лунці.

«Я був схвильований, щоб він прийшов», - сказав Райлі. «У мене був дуже хороший старт. Я відчував, що мав певний імпульс. Це був чудовий день».

Райлі побив старий рекорд в 54 отвори 199 турніру, встановленого К.Ж.Чой Південної Кореї в 2002 році і відповідає Хадвін у 2017 році і Сем Бернс і Кіган Бредлі минулого року.

Американський американський Метью Несміт, який очолив напередодні в 36 лунок, вирвав 16-й і 17-й отвори, щоб знову спотикатися і впав на друге місце з 197 (-16), захищаючи чемпіона Сем Бернс і співвітчизника Джастін Томас закінчив зв'язали третє місце з 198 (-15).

Чилі Міто Перейра та венесуельський Jhonattan Vegas закінчували день, прив'язаний до 34-го місця 207 ударів (-6) кожен після вручення карток з 68 (-3) та 72 (+1) відповідно.

Латиноамериканцями, які були ліквідовані після другого туру в п'ятницю, були мексиканці Карлос Ортіс і Авраам Ансер, а також Еміліано Грілло Аргентини.

- Результати суботи після третього туру турніру PGA Tour Valspar Championship (Пар-71):

1. Девіс Райлі (США) 195 (65-68-62)

2. Метью Несміт (США) 197 (67-61-69)

3. Джастін Томас (США) 198 (66-66-66)

. Сем Бернс (США) 198 (64-67-67)

5. Адам Хадвін (КАН) 200 (64-66-70)

6. Роберт Стреб (США) 202 (68-69-65)

. Метт Фіцпатрік (ENG) 202 (67-68-67)

. Брайан Харман (США) 202 (67-67-68)

. Трой Меррітт (США) 202 (68-67-67)

. Ксандер Шауффеле (США) 202 (67-67-68)

...

34. Міто Перейра (CHI) 207 (69-70-68)

. Джонтан-Вегас (ВЕЗ) 207 (64-71-72)

JS-МЕХ/кл